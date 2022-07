Saluzzo, tutte le proposte dei musei cittadini per il mese di agosto

Anche nel mese di agosto, nel pieno delle vacanze estive, MuSa – Musei Saluzzo, propone un ricco calendario di eventi e visite per soddisfare il gusto dei diversi target di visitatori, dai più piccoli ai più grandi, per permettere a residenti e turisti di vivere al meglio e in maniera innovativa i luoghi della cultura di Saluzzo.

DOMENICA 14 e LUNEDÌ 15 AGOSTO

Assaggi di cultura e prodotti locali

Giro panoramico del camminamento di ronda della Castiglia e a seguire, presso la caffetteria del Ristorante, possibilità di scegliere tra una selezione di prodotti locali:

un calice di birra Kauss, rispettosa della terra e dei suoi tempi;

un succo Goi, prodotto da un’azienda agricola di Manta attiva da fine Settecento;

lo Sprissin, l’aperitivo di Castellar un po’ spritz e un po’ ramassin accompagnati da un piccolo tagliere di aperitivo.

Costo: 10€ comprensivo di visita guidata e aperitivo

Orari: ore 15,30 / 16,30 / 17,30

DOMENICA 21 AGOSTO ore 16

MUSAKIDS – Guardie e ladri al museo della memoria carceraria

L’antico carcere della Castiglia diventa per un giorno teatro di sfide e giochi d’astuzia per risolvere enigmi e rompicapi e trovare la desiderata via di fuga. Riusciranno i prigionieri ad evadere e ritrovare la libertà o saranno condannati tra le umide mura dell’antico castello per l’eternità?

Orario: alle 16 presso la Castiglia, in piazza Castello 1

Costo: 5 euro a bambino e possibilità di ingresso a tariffa ridotta per gli accompagnatori

A chi è rivolto? Ai bambini dai 5 ai 12 anni

DOMENICA 21 AGOSTO ore 16,30

Rassegna “Mu.Sa. – Musei Saluzzo – e Villa Belvedere”

Punti di vista…panoramico e trigonometrico

Itinerario guidato: Torre Civica & Villa Belvedere

Dall’alto dei 48 metri della Torre Civica, il nostro sguardo spazierà a 360° sull’orizzonte delle Alpi Cozie dalle quali si staglia il Monviso. La visita prosegue a Villa Belvedere per un focus sulla specola che nel 1792 entrò nella storia della scienza quando l’astronomo monregalese G. B. Beccaria utilizzò questo punto di osservazione per il calcolo trigonometrico del Gradus Taurinensis, che taglia il Piemonte da Andrate fino a regione Belvedere di Mondovì passando per Superga, Balangero, Sanfrè e Saluzzo.

Al termine è previsto un rinfresco nel parco della Villa.

Costo: 20 € comprensivo di ingressi nei musei, visita guidata e rinfresco nel parco – 12 € per gli under 10

Orario: 16,30 presso la biglietteria della Castiglia in Piazza Castello 1

SABATO 27 AGOSTO

MUSAKIDS – Illustrando i bestiari medievali

Divertente pomeriggio dedicato all’illustrazione con un’attività per scoprire, nascoste tra gli arredi di Casa Cavassa, alcune delle creature leggendarie del Medioevo solitamente rappresentate nei bestiari: vere e proprie enciclopedie che raccoglievano immagini e descrizioni degli animali reali e fantastici di un tempo. I bambini si trasformeranno in piccoli apprendisti alla ricerca di nuove ispirazioni per le loro miniature medievali.

Orario: alle 16 presso Casa Cavassa in via San Giovanni 5

Costo: 5 euro a bambino e possibilità di ingresso a tariffa ridotta per gli accompagnatori

A chi è rivolto? Ai bambini dai 5 ai 12 anni

SABATO 27 AGOSTO

Rassegna Mu.Sa. – Musei Saluzzo – in notturna

In estate Castiglia, Casa Cavassa e Antico Palazzo Comunale con Torre Civica e Pinacoteca Olivero aprono le loro porte oltre l’orario abituale: approfittatene e trascorrete a Saluzzo una serata diversa dal solito con le nostre visite guidate notturne, un’occasione non solo per scoprire – o riscoprire – le meraviglie dei musei saluzzesi, ma anche per ammirarle in un’atmosfera totalmente differente da quella usuale.

Una notte all’Antico Palazzo Comunale

La Torre Civica sarà aperta per una serata all’insegna delle luci del centro storico e del territorio che circonda il borgo medievale insieme alla Pinacoteca dedicata al pittore Matteo Olivero, ospitata al secondo piano dell’antico palazzo comunale. Possibilità di consumare un aperitivo sotto il porticato del Tastè durante tutta la serata.

Costo: 7€ aperitivo

Orario: dalle 21 alle 24

SABATO 27 AGOSTO

Una notte ai fondi Storici

Apertura straordinaria serale della Biblioteca storica di Saluzzo nell’antico Palazzo dei Vescovi, i cui prestigiosi locali ospitano i fondi storici della biblioteca civica dal 2012, in seguito a un accordo sottoscritto dal Comune e dalla Diocesi.

I Fondi storici rappresentano il nucleo originario della biblioteca di Saluzzo: circa diciassettemila volumi datati dal XV al XX secolo, fra cui la preziosa Collezione Bodoniana.

I libri stampati da Giambattista Bodoni, che il grande tipografo aveva conservato per sé e poi lasciato in eredità alla propria città natale, sono oggi allineati

nell’imponente libreria appositamente progettata dall’architetto saluzzese Michele Borda, impreziosita dal busto del tipografo artista e dall’iscrizione “Patria grata custodit magnificum donum”

Orari e ritrovo: dalle 21 alle 24 in Via Volta 8

INGRESSO GRATUITO