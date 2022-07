Campionato Regionale 2022 di Dama internazionale a Fossano

Dopo una pausa di alcuni mesi, sempre a causa della pandemia, riprendono sabato 30 luglio gli eventi agonistici promossi dal Circolo Dama Fossano ed ospitati presso la sala congressi del Dama Hotel di via Circonvallazione, sede del club guidato dal presidente Davide Pagliano.

Infatti, la FederDama Regionale del Piemonte ha assegnato, anche per quest’anno, al Circolo Dama Fossano l’organizzazione del Campionato Regionale Assoluto 2022 di Dama Internazionale, la specialità che si disputa sulla damiera da 100 caselle, si utilizza nelle gare a livello europeo, continentale e mondiale ed è la più giocata nel mondo.

In Piemonte, il Circolo Dama Fossano è quello che promuove e pratica più di tutti gli altri club questa specialità sulle 100 caselle e, di conseguenza, è il circolo che organizza questa competizione da quasi una decina di anni.

Il torneo si disputerà sabato 30 luglio a partire dalle ore 9.30 e proseguirà per l’intera giornata articolato su più turni di gioco, diretti dall’arbitro Claudio Tabor di Torino. Si tratta della gara più importante dell’anno in Piemonte per la Dama Internazionale ed è prevista la partecipazione di tutti i migliori damisti sulle 100 caselle della nostra regione.

In particolare, è molto atteso il Grande Maestro Loris Milanese, il miglior damista piemontese in attività, capitano della Nazionale Italiana di Dama, più volte Campione Italiano di Dama Internazionale, in particolare nelle versioni Blitz e Rapid a tempo corto, e Campione Italiano a Squadre con il CD Fossano del quale è il tesserato di maggior prestigio. Pochi giorni fa Lotis Milanese si è laureato Campione Italiano 2021 nella specialità Rapid (tempo semi-lampo) ed ha vinto la Medaglia di Bronzo nel Campionato Italiano Blitz (tempo lampo).

Insieme a lui il Candidato Maestro Francesco Militello di Casale (CD Novarese), che si è piazzato al 3° posto nel Campionato Italiano Assoluto 2022 Dama Internazionale di II Gruppo, il Maestro Rinaldo Capozzoli (CD Fossano) di Villadeati (Alessandria), già Campione Italiano a Squadre con il CD Fossano, ed i migliori specialisti dei circoli piemontesi che praticano questa specialità: il CD Novarese, il CD Biellese ed il CD SpazioOmnibus di Collegno-Grugliasco che riunisce gli appassionati torinesi. Questi migliori damisti saranno in lizza per il titolo di Campione Regionale Assoluto.

E’ attesa, inoltre, una folta partecipazione da parte di quasi tutti gli specialisti della Granda, tutti tesserati per il CD Fossano, che saranno in lizza per il titolo di Campione Regionale di II Livello (o II Gruppo) che i damisti del CD Fossano monopolizzano dal 2014 in poi grazie agli otto successi di fila conquistzati dai fossanesi Max Giaccardo (3 vittorie) e Davide Pagliano (1 vittoria), dal braidese Pino Cramarossa (2 vittorie), di Matteo Rovera di Dronero (1 vittoria) e di Angelo Piantadosi di Asti (1 vittoria).

I giocatori locali si confronteranno con i damisti degli altri circoli piemontesi delle categorie Regionali e Provinciali. A seconda del numero dei partecipanti il Campionato si disputerà suddiviso in 2 o più gironi di merito oppure con la formula Open, ossia girone unico con sistema italo-svizzero, ma classifiche separate per categoria. Nella competizione non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e la visiera, ma sono comunque vivamente consigliate dalla FederDama, dato il persistere della pandemia.

Nel tardo pomeriggio le premiazioni effettuate dallo stesso organizzatore Davide Pagliano nella doppia veste di Delegato Regionale FederDama e di presidente del CD Fossano. I migliori classificati saranno premiati con prodotti locali e rimborsi spese, mentre tutti partecipanti riceveranno un piccolo omaggio. Il torneo è organizzato con il sostegno del Dama Hotel della famiglia Pagliano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e della CRF Spa.

cs