Volley B/M – Arriva da Cantù Riccardo Bortolini, il nuovo libero della Pallavolo Alba

Sarà Riccardo Bortolini il libero della Pallavolo Alba 2022/23, a lui il compito di sostituire Magnone, che smetterà per impegni lavorativi. Bortolini è nato nel 1994 a Castelfranco Veneto, e può vantare già un’ottima esperienza, avendo girato l’Italia da nord a sud, tra Serie B e Serie A2. Nella scorsa stagione ha giocato a Cantù, in A2, ora avrà il difficile compito di comandare la seconda linea albese.

Le sue parole: “Sono molto contento di arrivare ad Alba. Vorrei subito ringraziare il presidente Fulvio Trosso, il DS Manassero e il coach Pezzoli per avermi dato la possibilità di far parte di questo team. Squadra molto ambiziosa a cui voglio portare tutta la mia esperienza maturata in questi anni passati in giro per l’Italia tra serie B e serie A per aiutare società e squadra ad arrivare più in là possibile. La mia filosofia è porsi sempre obiettivi difficili se si vuole ambire ad arrivare in alto e sono sicuro che, a partire da coach Pezzoli, si lavorerà con questa mentalità.

Come primo obiettivo di squadra penso che sia importante raggiungere la salvezza il prima possibile per poi alzare l’asticella; come obiettivo personale direi sicuramente quello di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza e crescere ancora come persona e come giocatore insieme a società e squadra.”

Piazzato questo importante tassello che ancora mancava, il nostro DS Manassero può ora concentrarsi sugli ultimi reparti da sistemare, che verranno definiti il prima possibile.