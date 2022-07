Seconda Categoria: doppio colpo Piazza! Ufficiali Danna e Ferrero

L’ambizioso Piazza si sta preparando a prendere parte al prossimo campionato di Seconda Categoria, in cui cercherà di recitare un ruolo di primo piano.

Il sodalizio monregalese, presente mercoledì sera al secondo appuntamento con il Calcio Incontri 2022, ha presentato i primi rinforzi in vista della stagione 2022/23.

La foto ufficiale, scattata direttamente a margine delle premiazioni fossanesi, è stata fatta con Federico Ferrero, esperto portiere classe 1989, per tutti “Bucci”, che, dopo anni di militanza con la maglia dell’Azzurra, tra Prima Categoria e Promozione, ha scelto di sposare il progetto Piazza.

Il secondo colpo, invece, è quello di Filippo Danna, classe ’99, che sarà uno degli attaccanti a disposizione di mister Cosimo Barberis. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Mondovì, il ragazzo, originario di Monastero Vasco, è poi passato al Dogliani dove ha esordito tra i “grandi”. Nell’ultima stagione con la maglia dei “Leoni di Langa” ha messo a segno 13 goal (9 in campionato) offrendo un importante contributo nella conquista della Coppa Piemonte provinciale.

“Stiamo lavorando per aggiungere ancora qualche tassello alla rosa – spiega il Ds Marco Giraudo – Tra questi, dovrebbero arrivare almeno cinque giovani, provenienti dalla Juniores della Monregale Calcio. Per il resto, confermeremo l’ossatura della scorsa stagione, con qualche possibile ulteriore innesto per migliorare ancora la qualità del gruppo”.