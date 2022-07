Promozione: Sommariva Perno, cinque volti nuovi e tante conferme per il 2022/23

A poche settimane dall’inizio della preparazione, l’USD Sommariva Perno ha comunicato il frutto del lavoro svolto dal Presidente e dal Direttore sportivo nell’ultimo mese, per la definizione della rosa della prima squadra.

“Siamo ormai in dirittura d’arrivo e gran parte del lavoro è stato ultimato. L’obiettivo è di definire ancora alcune situazioni pendenti e allo stesso tempo valutare le opportunità di miglioramento che si presenteranno da qui all’inizio ufficiale della stagione. Tante le conferme del gruppo della scorsa stagione, unite anche alla crescita di alcuni ragazzi che saranno portati dalla juniores alla prima squadra” – si legge sulla pagina Facebook societaria.

Ecco l’elenco dei confermati ad oggi: Astrua Federico, Battaglino Marcello, Boggione Eugenio, Costa Mirko, Dia Mamadou, Galvagno Federico, Gili Alberto, Mamour Dieye, Marchisio Luca, Mollo Mattia, Morone Enrico, Rosso Edoardo, Squillacioti Raffaele, Tibaldi Andrea, Veglio Fabio, Virano Pietro.

Oltre alle conferme, anche dei volti nuovi a disposizione di Mister Carena: Coria Francisco, giovane portiere in arrivo in prestito dall’AC Bra; Benzo Andrea, portiere proveniente dalla Montatese; Valsania Umberto, colonna difensiva sommarivese che ritorna dopo un’esperienza lavorativa che lo aveva portato lontano dal Piemonte; Di Prima Fabio, anche per lui un ritorno a Sommariva, nell’ultima stagione aveva militato nella Saviglianese, e Novara Moreno, attaccante ex Santostefanese e con importanti esperienze in Eccellenza.