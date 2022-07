Covid in Piemonte, 22 luglio: continua la discesa dei positivi, 4018 nuovi casi (14,6%)

Situazione epidemiologica

Positivi: 4018 (di cui 3894 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 14,6%

Tamponi: 27488 (di cui 26544 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 628 (+6 rispetto a ieri); 9,2%

Ricoveri Terapia Intensiva: 18 (+2 rispetto a ieri); 2,9%

Decessi: 2

Vaccinazioni (aggiornamento a giovedì 21 luglio)

4.804 (a 77 la prima dose, a 56 la seconda, a 844 la terza, a 3.827 la quarta). Dall’inizio della campagna inoculate 10.184.909 dosi, di cui 3.347.535 come seconde, 2.925.529 come terze, 297.628 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.743.

