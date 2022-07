Nuovo slancio e nuova veste per Langhe Roero Basketball: ecco la sinergia con Novipiù Campus Piemonte (VIDEO e FOTO)

Dopo il “grande” cambiamento nel proprio assetto societario, Langhe Roero Basketball si appresta ad affrontare la stagione 2022/2023 con nuovo slancio e con una “nuova veste”.

Ieri sera, a Palazzo Banca d’Alba in via Cavour, la società cestistica presieduta da Paolo Bergui ha presentato ufficialmente la forte collaborazione e sinergia messa in piedi con Novipiù Campus Piemonte (formare e valorizzare i giovani talenti della pallacanestro italiana, dal punto di vista tecnico e umano; curare con attenzione non solo la parte sportiva, ma anche gli aspetti scolastico-educativi, relazionali e culturali; Novipiù Campus si occupa sia del settore femminile, sia del maschile, rivolgendosi in primis al territorio piemontese, a quello ligure e valdostano, ma facendo sempre attenzione anche ai talenti di altre regioni italiane ndr).

Al tavolo dei relatori (ieri): il presidente di LRB Paolo Bergui, l’AD del Gruppo Elah Dufour Novi e socio fondatore di Novipiù Campus Guido Repetto, i tecnici Luca Jacomuzzi (Serie B) e Alessio Gaudio (Under 17 Gold). Tra il pubblico: il presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco e il consigliere comunale di Alba, con delega allo Sport, Daniele Sobrero.

“Paolo Bergui e Davide Moschini (socio fondatore di LRB) hanno fatto il loro ingresso in Campus Piemonte Basketball subentrando a Giovanni Paolo Terzolo. Bergui e Moschini affiancheranno Guido Repetto” hanno spiegato da LRB.

Sarà una Serie B 22/23 profondamente rinnovata e senza senior la S.Bernardo Langhe Roero Basketball, formata da ragazzi di talento che scenderanno sul parquet (anche) dell’Under 19 Eccellenza (come Novipiù Campus Piemonte). Faranno parte del progetto, l’U17 Gold maschile (come Novipiù Campus Piemonte) e quelle femminili delle Twin Towns (LRB). Partite casalinghe: la B il sabato sera alle 18,30; U19 Eccellenza il lunedì sera; U17 Gold il venerdì sera. Il “teatro” delle partite ufficiali sarà sempre il Pala 958 di Corneliano d’Alba.