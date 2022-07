1.123 vaccinazioni ieri, sabato 16 luglio (a 23 la prima dose, a 18 la seconda, a 398 la terza, a 684 la quarta). Dall’inizio della campagna inoculate 10.167.472 dosi, di cui 3.346.499 come seconde, 2.922.747 come terze, 284.373 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.738.

