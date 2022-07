Approvato il Bilancio 2021 del GAL Langhe Roero Leader

Nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio 2022 si è tenuta l’Assemblea dei Soci del GAL Langhe Roero Leader, appuntamento annuale per deliberare in merito all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 (e delle relative relazioni accompagnatorie).

L’Assemblea si è svolta presso l’Antica Parrocchiale di Sant’Andrea di Castiglione Tinella (Cn), recentemente rinnovata proprio grazie ad un contributo del GAL per la valorizzazione del patrimonio architettonico locale, e ha visto la partecipazione di oltre l’85% dei Soci i quali, all’unanimità, hanno approvato il Bilancio 2021, che chiude in sostanziale pareggio, con un piccolo utile di circa 3mila euro.

Il Presidente del GAL Carlo Rosso ha illustrato la “Relazione sul Governo Societario” prevista dal D.Lgs, 175/2016, uno strumento di governance societaria che permette ai Soci di presidiare l’effettivo perseguimento degli interessi pubblici sottesi all’attività esercitata; la relazione ha evidenziato il buon andamento della società partecipata, solidi equilibri economici, finanziari e patrimoniali e ha dato modo ai Soci di conoscere in dettaglio le attività esercitate dall’Ente e le prospettive per il prossimo futuro.

“La programmazione 2014-20, che era stata prorogata a causa dell’emergenza Covid, sta per volgere al termine: dal 2017 il GAL ha pubblicato 16 Bandi e ha ricevuto 233 domande di contributo, di cui 193 già ammesse a finanziamento e 19 non ammesse per mancanza di fondi”, dichiara il Presidente Carlo Rosso.

La novità più importante del 2021 riguarda l’assegnazione di nuove risorse alla Misura 19 LEADER del PSR della Regione Piemonte, inerenti due anni di estensione della Programmazione FEASR 2014-2020: le risorse aggiuntive per tutti i GAL ammontano a 31.500.000 euro, mentre la quota per il GAL Langhe Roero Leader è di circa 2,9 milioni di euro, da assegnare ai beneficiari entro giugno 2023 e liquidare entro maggio 2025. “Il CdA del GAL, anche dopo aver consultato il Comitato di Indirizzo, ha destinato tali risorse alla copertura dell’overbooking sui Bandi Nuovi Scenari pubblicati nel 2021 a valere sulle operazioni 6.4.1. e 6.4.2 (per supportare le imprese che, nonostante le difficoltà del CoViD 19, hanno deciso di investire per aumentare la loro resilienza) e alla ripubblicazione del Bando multi-operazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera”, conferma il Presidente Carlo Rosso.

Destinatarie del Bando Filiere, in scadenza il prossimo 5 agosto, sono le aziende agricole, le aziende di trasformazione e le micro e piccole imprese non agricole del territorio dei comuni aderenti al GAL, a cui viene chiesto di lavorare insieme in filiera: ciascuna azienda che presenta domanda di investimento continuerà ad operare all’interno della propria fase del ciclo produttivo (chi nella produzione, chi nella trasformazione, chi nella commercializzazione, ecc.) ma collaborerà con altre realtà affinché gli investimenti realizzati internamente consentano sia il proprio miglioramento che la crescita delle altre aziende in filiera. Il tutto con una marcata attenzione alla sostenibilità ambientale e agronomica (attraverso investimenti ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole) e alla declinazione anche ”turistica”, con l’introduzione di interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta dei servizi da parte di agriturismi, ristoranti e strutture ricettive.

Sono tuttora in corso le istruttorie delle 7 domande pervenute sul Bando “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini”, rivolto agli Enti Pubblici, per la creazione di percorsi suggestivi di elevata qualità paesaggistica ed emozionale rivolti ad un segmento di mercato in espansione che esprime una domanda specifica a cui si è inteso rispondere con un Bando molto verticalizzato, nell’intento di creare un prodotto turistico ad hoc per questo target.

“Ora siamo di fronte alla nuova programmazione 2023-2027, che ci aiuterà ad affrontare gli scenari particolarmente sfidanti del prossimo futuro” – ha osservato Carlo Rosso – “Al LEADER viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Dovremo lavorare in stretta sinergia e con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere sempre più sostenibili, accoglienti ed attrattive. Per realizzare attività a supporto e complemento di quelle strettamente ammissibili sulla Programmazione LEADER, stiamo valutando la possibilità di entrare in più ampi percorsi di progettazione e di partenariato (a livello europeo, nazionale, regionale e locale), che possano dotare il GAL di strumenti finanziari aggiuntivi necessari alla concretizzazione di azioni complementari a quelle fattibili sul PSL”.

Positivi e propositivi i commenti da parte degli intervenuti, che hanno evidenziato l’opportunità di collaborare e di rafforzare le relazioni tra attori istituzionali ed economici, per arricchire il panorama delle possibili azioni realizzabili e creare proficue sinergie.

L’Assemblea ha infine ratificato la nomina della Consigliera Carla Revello, cooptata dal CdA in data 15/11/2021 in sostituzione della Consigliera Federica Negro dimessasi lo scorso 11/11/2021: nel ringraziare Federica Negro per la sua collaborazione, si sono formulati gli auguri di buon lavoro alla nuova Consigliera.