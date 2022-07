Anche a Mondovì parte la raccolta firme per lo stop al gioco d’azzardo patologico

Anche a Mondovì sarà possibile firmare a sostegno della Proposta di Legge regionale d’iniziativa popolare, per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa è promossa da numerose Associazioni, che in vari modi entrano quotidianamente in contatto con i danni devastanti che il gioco d’azzardo legale sta infliggendo a persone fragili, di tutti i ceti sociali e di tutte le età.

COSA SI PROPONE

La proposta consiste nel ripristino della Legge regionale del 2016 che puntava a ridurre l’impatto del gioco d’azzardo con i mezzi a disposizione della Regione: informazione e sensibilizzazione sui rischi correlati e sulle conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo; aumento della distanza tra spazi per il gioco e luoghi sensibili (scuole, ospedali, impianti sportivi, bancomat, ecc.). E poi stop a nuove slot machine e a quelle in funzione che non rispettano la distanza dai luoghi sensibili; diminuzione degli orari per un massimo di 10 ore su 24; tutela dei lavoratori del settore eventualmente danneggiati. La Legge del 2016 stava funzionando, ma è stata smantellata nel 2021 dalla nuova maggioranza regionale di centro-destra. La proposta di Legge portata avanti in questi mesi dalle Associazioni punta a rivedere questa scelta. Tra i promotori, in prima fila “Libera contro le mafie” e Gruppo Abele e poi Acli, Agesci, Arci, Associazione “Papa Giovanni”, Movimento dei Focolari, Ordine Assistenti Sociali Piemonte, Ordine dei Medici della provincia di Torino, San Vincenzo, Scout, Sermig, e tanti altri.

DOVE, COME E QUANDO FIRMARE

A Mondovì la raccolta firme è organizzata dall’Associazione MondoQui presso il “Caffè Sociale” della Stazione Fs. Si potrà firmare solo in presenza di consiglieri comunali – autenticatori, in questi orari: lunedì 18 luglio ore 17-18: martedì 19 luglio ore 9,30-12,30 e 15-18; mercoledì 20 luglio 14,30-18,30; giovedì 21 luglio 9,30-12,30: venerdì 22 luglio 14,30-18,30 e 20,30-22; sabato 23 luglio ore 9-12; venerdì 29 luglio ore 20,30-22; sabato 30 luglio ore 9-12. Orari successivi saranno comunicati in seguito.

Possono firmare i cittadini maggiorenni residenti in Piemonte. L’Associazione MondoQui ringrazia i consiglieri comunali che finora si sono offerti per questo servizio: Erika Chiecchio, Enrico Ferreri, Cesare Morandini e Davide Oreglia. Altri consiglieri o assessori che vogliano aggiungersi per proseguire la raccolta nelle settimane successive o in altri orari possono contattare l’Associazione MondoQui al 348 2793556.