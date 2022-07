Confagricoltura Cuneo organizza ad Alba l’ottava edizione delle prove dimostrative in vigneto

Giovedì 21 luglio, in località Altavilla, momento formativo rivolto alle aziende per una gestione agronomica sempre più sostenibile e innovativa

Si svolgeranno giovedì 21 luglio, dalle ore 15, in località Altavilla ad Alba le ormai consuete “Prove dimostrative. Tecnica ed innovazione in vigneto nell’era dei cambiamenti climatici” organizzate da Confagricoltura Cuneo e giunte quest’anno alla loro ottava edizione. Un pomeriggio formativo per osservare da vicino diverse prove di trattamento e lavorazione dei vigneti, allo scopo di valutare le novità nel campo della gestione agronomica, difesa antiparassitaria, nutrizione e sostenibilità delle colture.

Nello specifico i temi trattati e le attività previste saranno: la nutrizione della vite e la fertilizzazione fogliare, prove di miscelazione sostanze fitoiatriche e semine di essenza per sovescio ed inerbimenti tecnici, l’utilizzo dei droni per l’agricoltura di precisione come forma di mitigazione dei mutamenti climatici; prove di efficacia della gestione del sottofila con principi attivi di nuova concezione e diserbatrici meccaniche e soluzioni innovative per i reflui di lavaggio attrezzature agricole. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0173/281929 o scrivere all’indirizzo: alba@confagricuneo.it.

“Quest’anno l’appuntamento annuale con le prove tecniche in vigneto avrà un particolare occhio di riguardo verso i cambiamenti climatici in atto, allo scopo di trovare soluzioni in grado di mitigare i problemi di vegetazione legati al caldo persistente e alla siccità – spiegano i tecnici di Confagricoltura Cuneo Antonio Marino e Luca Maggiorotto –. Come sempre, in occasione di questa giornata, ospiteremo diverse aziende, che saranno presenti con i propri stand all’interno di un’area espositiva allestita in prossimità dei vigneti mettendo a disposizione dei partecipanti nuovi mezzi – diserbartici meccaniche, fertilizzanti sostenibili e particolari prodotti per la nutrizione dei vigneti – per poterne toccare con mano le opportunità e illustrarne funzionamento e vantaggi”.

La giornata di prove tecniche è anche un’ottima opportunità per vedere nel concreto in che modo ridurre l’utilizzo dei fertilizzanti chimici e andare verso prodotti maggiormente sostenibili. I droni in volo sulla vegetazione dei vigneti consentiranno, inoltre, di costruire una mappa che metta in luce eventuali problemi di nutrizione dei campi, e non solo, e trovare successivamente soluzioni “ad hoc”. Infine, saranno presentate le ultime novità riguardo la distribuzione degli agrofarmaci, al fine di ottimizzarne anche i costi, che hanno subito un significativo aumento nell’ultimo periodo.

L’incontro è valido per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta e del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.