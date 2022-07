Eccellenza: la Pro Dronero si rinforza con il bomber Luis Andrada

Colpo in entrata per la Pro Dronero: Luis Andrada. Punta centrale nata a Montevideo nel 1996. Ha iniziato la carriera nella Futsal Montevideo, per poi passare alla Juniores del Penarol, la squadra più importante dell’Uruguay. Poi Tanque Sisley in serie B dove ha vinto il campionato, poi Villa Espanola dove ha vinto i play-off di serie B, poi Richa Fc in B. Trasferimento in Spagna al Ceuta, terza divisione, prima di approdare in Italia: prima in Sardegna, poi in Calabria all’Atletico Vieste, al Sersale ed infine allo Stilo Monasterace in Eccellenza.

