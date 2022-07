Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4×4 in programma sabato 16 e domenica 17 a Riccione. Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto Arsizio, debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra Monza e Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo cercherà quel successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro, mentre il confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.

IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla guida sempre il tandem D’Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e Marche.

ANTONIO D’AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all’assenza di Sofya Kuznetsova, che è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».