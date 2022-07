La settimana di Saluzzo Estate: il programma degli eventi del 13-20 luglio

Il programma degli eventi di Saluzzo Estate dal 13 al 20 luglio. Arriva CERVIGNASCO IN FESTA, tre serate di festa nella frazione tra cinema, pic nic, una divertente corrida e la messa del patrono. Si alza il sipario sul Marchesato Opera Festival, al foro Boario via ad una nuova serata “disco” per i giovanissimi, approda poi a Saluzzo il Piemonte Jazz Festival e ancora tanti appuntamenti al Bistrot Tastè. Al Quartiere a fine settimana, poi, arriva NATURARTE, una mostra firmata Teatro Selvatico.

Da non pedrere i Cinema Pic Nic!

Mercoledì 13 luglio 2022 – ore 21.30

Frazione Cervignasco

CINEMA ALL’APERTO – I CROODS 2

Il Cinema all’aperto di questa settimana apre i festeggiamenti a #Cervignasco!

Vi aspettiamo mercoledì per vedere insieme “I Croods 2” e per un #picnic all’aperto dalle 19.30!

Ingresso gratuito e senza prenotazione

14, 15 e 16 luglio 2022

MARCHESATO OPERA FESTIVAL

Scuola APM

GIOVEDI’ 14 LUGLIO – SALUZZO

Il Quartiere (Ex Caserma Musso)

TORINO JAZZ FESTIVAL PIEMONTE

Torino Jazz Festival Fondazione Piemonte dal Vivo

VOODOO SOUND CLUB

Costo del biglietto euro 10, disponibili in cassa la sera dell’evento.

Info: www.piemontedalvivo.it

Venerdì 15 luglio 2022 – ore 22.00

Foro Boario, Don Giacomo Soleri 16

SALUZZO PARTY CLUB

Venerdì 15 luglio 2022 – ore 20.00

Tasté Bristot, via Salita al Castello

SERATA GIOCHI DA TAVOLO

Ur-ca CasaLaboratorio

Venerdì 15 luglio 2022 – ore 20.45

Villa Belvedere Radicati, via S. Bernardino 14

MERAVIGLIOSAMENTE… DOMENICO MODUGNO

Sabato 16 luglio 2022- ore 16.00

Tasté Bristot, via Salita al Castello

SWAP PARTY – SCAMBIO DI VESTITI

Sabato 16 luglio 2022- ore 21.00

Frazione Cervignasco

CERVIGNASCO IN FESTA – La Corrida

Dal 16 al 24 luglio 2022

Il Quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

NATURARTE

Mostra a cura di Teatro Selvatico. Inaugurazione 16 luglio ore 18.00.

Aperta tutti i giorni dal 17 al 24 luglio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Teatro Selvatico

Domenica 17 luglio 2022 – ore 16.30

Casa Cavassa e Villa Belvedere

PER AMORE DI MARGHERITA

NOVITà PIC NIC!

Mercoledì 20 luglio 2022 – ore 21.30

Castellar – campo sportivo

Dalle ore 19.30 PIC NIC

CINEMA ALL’APERTO – LA SIGNORA DELLE ROSE

Ingresso gratuito.