Mondovì, la Polizia Locale annuncia maggiori controlli dall’11 al 17 luglio: ecco dove

La Polizia Locale di Mondovì ha annunciato il calendario dei controlli di Polizia Stradale per la settimana dall’11 al 17 luglio. L’attività prevede tre giorni di controlli, con diverse zone della città interessate.

Lunedì 11 luglio: Via S. Croce, Via Rosa Bianca, Via Torino, Via Vecchia di Monastero

Martedì 12 luglio: Via Cuneo, Via Rosa Bianca, Viale Vittorio Veneto, Via S. Anna

Giovedì 14: Via S. Croce, Via Cuneo, Via N. Carboneri, Via G.B. Ressia

Oltre a questi controlli, capillari e che interesseranno buona parte della cittadina monregalese, la Polizia Locale di Mondovì comunica che rimarrà in uso l’autovelox di località Pogliola, che rileva in entrambi i sensi di marcia.

Infine, sempre nella settimana che va dall’11 al 17 luglio saranno incrementati e potenziati i controlli delle aree adibite a parcheggio a pagamento.