Al via “Cortemilia è cultura” – IL PROGRAMMA COMPLETO

Cortemilia è cultura, dal 16 luglio al 4 settembre 2022, propone un itinerario che traccia il perimetro di un museo diffuso: arte, architettura e storia s’incontrano nei giardini privati, nei palazzi storici e nelle botteghe. Una ventina di esposizioni personali e collettive d’arte contemporanea. La grande esposizione cortemiliese è promossa dal Comune, con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.

Nel borgo di San Michele sono sette le esposizioni. Si parte da Piazza Oscar Molinari con la mostra fotografica dell’Ecomuseo Terre del Castelmagno e quella fotografica e artistica a cura di Ispirazioni e Stili di Roberta Cenci. Nel palazzo della Pretura invece verrà esposta la mostra delle illustrazioni di Sarah Khoury “Il Sogno dell’elefante”, vincitrice della XIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”.

In via Dante Alighieri ci saranno le mostre delle illustrazioni di Vittoria Facchini “FU STELLA”, vincitrice della XIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, le illustrazioni dei vincitori del Premio Emanuele Luzzati realizzate in occasione del centenario dalla nascita del Maestro, collage e incisioni in cartapesta di Marco Laganà e la mostra fotografica realizzata dagli alunni e dai docenti dell’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano che ripercorre la storia dei giochi di palla, dal bracciale toscano alla pallapugno.

Nel borgo di San Pantaleo, Paola Delmonte presenta la sua mostra personale di pittura, mentre Davide Lequio le sue foto naturalistiche. Sempre in via Cavour sarà presente la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa ed infine, in via La Pieve, la mostra di armi bianche antiche e di libri a cura di Ezio Cenci. Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia commenta: “In questo particolare momento per eventi e manifestazioni, “Cortemilia è cultura” è un primo risultato eccellente di un lavoro che non si è mai fermato. Allo stesso tempo vogliamo sostenere l’attività degli esercizi commerciali del nostro paese duramente colpiti negli ultimi mesi da una crisi importante. Desidero ringraziare tutti gli artisti, i volontari e i proprietari dei locali“.

L’inaugurazione dell’itinerario culturale si terrà sabato 16 luglio, alle ore 17.30, in piazza Oscar Molinari dove saranno presenti alcuni degli artisti che allestiranno le varie mostre, che saranno a disposizione del pubblico per raccontare le loro opere. Tra i presenti, Sarah Khoury, Vittoria Facchini e Cinzia Ghigliano, relativamente alle mostre allestite del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, Barbara Barberis coordinatore dell’Ecomuseo Terre del Castelmagno, Roberto Olivero referente del progetto HAR e le coordinatrici del Premio Nazionale di Letteratura Roberta Cenci e Donatella Murtas, quale anche coordinatrice dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia.

A seguire verrà presentato il libro “Felice Bertola – Mito del balon ed eroe delle alte Langhe”, e alle ore 21 presso la Chiesa di San Francesco si terrà il concerto “Suoni e colori della musica nel mondo”, in collaborazione con Antidogma Musica e la Famiglia Caffa. Le mostre saranno visitabili dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19.30. Sono previste aperture straordinarie durante la Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 20 al 28 agosto.

Ricco è altresì il calendario degli eventi collaterali che prevede altri 9 “aperitivi culturali”, già iniziati il 1 Luglio, con presentazioni di libri di personaggi importanti sia a livello locale sia a livello nazionale. Per informazioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Cortemilia allo 0173-81027 int. 5, scrivere a turismo@comune.cortemilia.cn.it o consultare il sito www.comunecortemilia.it per tutti i dettagli.

c.s.