Tessere Bip: dall’11 al 15 luglio solo ricezione della documentazione

Dall’11 al 15 luglio potrà essere garantita unicamente, previo appuntamento telefonico, la ricezione della documentazione per il rilascio/duplicato delle tessere Bip. La ricezione delle istanze potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle 9 alle 12 previo telefonando prima per appuntamento al numero 0171-445818. Il servizio offerto dalla Provincia riprenderà regolarmente la settimana auccessiva, l’ente si scusa per il disagio.

Si ricorda che per il solo rinnovo delle tessere gli utenti potranno comunque fruire dell’apposito punto di ricarica sito presso la Regione Piemonte in corso Kennedy 7/bis a Cuneo oppure utilizzare l’App “Ricarica Bip”.

