Volley B1/F: la Libellula piazza il “colpo” Camilla Valente e conferma Carlotta Fea

Una trevigiana all’opposto della Libellula: Camilla Valente, classe 2003. Ha militato nelle giovanili di San Donà prima e del Fusion Team Volley poi, in serie B1 al Lemen Volley di Bergamo e infine sempre in B1 al Duetti Giorgione di Castelfranco Veneto. Giocatrice eclettica, predilige il ruolo di opposto ma è altrettanto brava in banda, e sarà quindi un elemento di grande flessibilità per coach Relato.

Carlotta Fea (libero) è una ragazza socievole e piena di aspettative! Curiosa del mondo, allegra e molto pretenziosa con se stessa. La sfida della categoria B1 è qualcosa che la affascina e – anche – la intimorisce, ma lei non lascia mai le sfide della vita.

