Confermato il presidente e partecipazione al Salone del Gusto 2022 per Wonderful Langhe e Roero

La società consortile “Wonderful Langhe e Roero”, nata per promuovere il territorio albese e braidese presso lo spazio espositivo allestito da Eataly ad Expo 2015, sarà protagonista di un altro importante evento: l’edizione 2022 di Terra Madre – Salone del Gusto.

L’evento mondiale dedicato al cibo buono pulito e giusto e alle politiche alimentari è programmata dal 22 al 26 settembre a Parco Dora, con il Mercato di oltre 600 produttori italiani ed internazionali e una ricca agenda di eventi e spazi espositivi che evidenziano il cibo quale preziosa occasione di rigenerazione.

Per usufruire appieno di queste importanti opportunità, Wonderful realizzerà a Parco Dora un punto informativo accattivante ed innovativo, basandosi sulla felice esperienza maturata nelle precedenti partecipazioni, nel 2016 e nel 2018, che interagendo con il pubblico lo renderà protagonista, unendo alla promozione dei luoghi le immancabili degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che nascono sulle nostre colline: dai prodotti braidesi come salsiccia e formaggi alle Nocciole Piemonte IGP delle Langhe, con grande evidenza per il Tartufo Bianco d’Alba, la cui raccolta, il cui avvio è previsto dal 21 settembre – potrà da subito giovarsi di una eccezionale vetrina internazionale a Torino.

Nel corso dell’Assemblea dei Soci la società consortile ha rinnovato il Consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza l’imprenditore Mario Fugaro. Il Cda è inoltre composto da Luigi Barbero vice presidente, Fabrizio Pace e Mariella Ambrogio. Confermati in qualità di condirettori Marco Scuderi e Enzo Basso.

