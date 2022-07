Mondovì: Simone Cristicchi apre la stagione estiva di teatro e musica

Giovedì 7 luglio in Piazza D’Armi a Mondovì si alza il sipario della stagione teatrale comunale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Ad aprire la rassegna il nuovo lavoro teatrale di Simone Cristicchi, attore, musicista, scrittore eclettico che in Paradiso dalle tenebre alla luce affronta il poema dantesco con il suo originale, poetico punto di vista: un’opera teatrale per voce e orchestra sinfonica per raccontare un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo.

Si prosegue mercoledì 20 luglio con “Il classico Morgan”. Il musicista Morgan, impegnato alla voce e al pianoforte, passando attraverso le epoche ed i generi musicali prova a dimostrare che nella musica la divisione tra colto e popolare non esiste e così partendo da Bach e Vivaldi per arrivare a Morgan, passando per Schubert, Bindi e De André compie un viaggio nelle intersezioni tra i linguaggi musicali, con continui cambi di prospettiva e riletture, anche grazie agli arrangiamenti orchestrati e diretti dal Maestro Corvino.

Giovedì 28 luglio, Alessandro Bergonzoni è il protagonista di “Trascendi e Sali”: un consiglio, ma anche un comando. O forse una constatazione dovuta a una esperienza vissuta o un pensiero da sviluppare o da racchiudere all’interno di un concetto più complesso. Trascendi e sali come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere.

Sabato 30 luglio è il momento di “Le mie canzoni altrui”, un concerto in cui Neri Marcorè spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

«Il cartellone monregalese in questi anni ha saputo coinvolgere e avvicinare al teatro un pubblico sempre più ampio, grazie a una programmazione attenta e all’interesse suscitato dai nomi degli artisti unito alla qualità degli spettacoli proposti – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Olivieri – Lo confermano i numeri degli abbonamenti, in costante crescita, e la grande risposta del pubblico che, nell’era della pandemia, ha saputo cogliere con entusiasmo le opportunità offerte dalla fruizione degli spettacoli estivi all’aperto, ospitati nell’arena di piazza D’Armi. Questo ci fa capire quanto il teatro sia, oggi più che mai, veicolo di vitalità e del valore sociale della cultura. Guardiamo ad esso come occasione di intrattenimento, strumento di formazione e, soprattutto, come offerta culturale imprescindibile per una Città che abbia voglia di guardare al futuro»

«Il più Grande Palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale anche nel periodo estivo. La rassegna estiva del Comune di Mondovì organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo offrirà alla comunità che abita il suo territorio l’occasione di vivere lo spettacolo dal vivo anche nelle sere d’estate. Un’opportunità ulteriore per sperimentare il millenario rito teatrale anche in spazi non usualmente adibiti allo spettacolo, e per riflettere insieme sull’importanza che l’arte può avere per la sua comunità», dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.30. I biglietti possono essere acquistati in presenza in data e luogo ancora da definire e online sul sito www.vivaticket.t

La rassegna si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Si consiglia di controllare il sito www.piemontedalvivo.it o quello www.comune.mondovi.cn.it per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

CALENDARIO

gio 07.07.2022

SIMONE CRISTICCHI

Paradiso – dalle tenebre alla luce

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

scritto da Simone Cristicchi e Manfredi Rutelli

regia Simone Cristicchi

ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE, ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI,

ARCA AZZURRA, FONDAZIONE ISTITUTO DRAMMA POPOLARE DI SAN MINIATO

con il sostegno di Regione Toscana

mer 20.07.2022

MORGAN

Il classico Morgan

direzione, arrangiamento e violino solista Valentino Corvino

filarmonica Bruno Bartoletti

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI

gio 28.07.2022

ALESSANDRO BERGONZONI

Trascendi e sali

regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

ALLIBITO SRL

sab 30.07.2022

NERI MARCORÈ

Le mie canzoni altrui

chitarra, pianoforte bouzouki Domenico Mariorenzi

violoncello Stefano Cabrera

chitarra elettrica Fabrizio Guarino

batteria Beppe Basile

voci Flavia Barbacetto e Angelica Dettori

MAURO DIAZZI

INFO E BIGLIETTERIA

La rassegna teatrale estiva 2022 prevede 4 spettacoli concentrati dal 7 al 30 luglio. Si prevede la possibilità dell’acquisto di un abbonamento. I biglietti potranno essere anche acquistati singolarmente, sia in presenza, dove sarà possibile pagare in contante o tramite bancomat, sia su piattaforma con procedura telematica. È prevista infatti l’attivazione di un sistema on line sul sito www.vivaticket.it

Non si dà la possibilità di acquisto degli abbonamenti sulla piattaforma Vivaticket ma soltanto dei titoli di accesso acquistati singolarmente.

I biglietti potranno essere acquistati anche utilizzando la Carta Docenti e la 18App ma solo in presenza o presso la cassa serale.