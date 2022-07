Coppa Italia Skiroll: Emanuele Becchis vince la Sprint di Bobbio

Emanuele Becchis (Alpi Marittime) si aggiudica la vittoria della sprint di Bobbio e conquista il pettorale di leader della Coppa Italia. Il cuneese è riuscito ad imporsi lasciandosi alle sue spalle Michele Valerio (US Carisolo). Sul terzo gradino del podio è salito il veneto Riccardo Lorenzo Masiero, portacolori del Valdobbiadene. Chiudono la top five Gianmarco Gatti (Valle Anzasca) che chiude al 4° posto e Giovanni Lorenzetti (US Carisolo) 5° posto ma primo nella categoria Giovani.

Al femminile Lisa Bolzan (Orsago) si conferma al vertice della Coppa Italia portando a casa una bella vittoria e consolidando la leadership nella classifica generale. Al secondo posto Sabrina Borettaz (Amis de Verrayes) e terza piazza per Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama). Sara Tenze e Gioia Vagretti chiudono la lo gara in 4ª e 5ª posizione. Assente la cuneese dello sci Club Entracque Alpi Marittime Elisa Sordello. Presente all’evento anche l’ex sciatrice Claudia Giordani, vice presidente del CONI.

c.s.