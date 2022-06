Sport e Salute: gioco, divertimento e tanti giovanissimi in piazza a Cuneo (FOTO)

La pratica sportiva come gioco, divertimento ma anche benessere psicofisico e crescita economico-culturale: la carovana di Sport e Salute è arrivata a Cuneo ed animerà Piazza Galimberti per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 giugno.

Sport e Salute Spa è un’azienda pubblica in-house del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui obiettivo è promuovere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita. Si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il PNRR, in relazione alle attività connesse allo sport di base. Nonostante sia stata istituita solo nel 2018, sono già molti i progetti realizzati da Sport & Salute, come le attività sportive nei parchi con oltre 480 domande accettate dai comuni italiani, per incentivare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo del verde urbano.

Grande apprezzamento è stato riservato anche ai programmi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I grado, realizzati con il Ministero dell’Istruzione d’intesa con l’Autorità di governo in materia di sport e con le Federazioni Sportive Nazionali affinché 1,5 milioni di bambini possano praticare sport. L’azienda si occupa, inoltre, della realizzazione di nuovi impianti sportivi e della rigenerazione di strutture già esistenti.

Sono 40 le tappe del tour, partito il 25 giugno e che farà sosta in quasi tutte le regioni d’Italia: “Accanto all’attività motoria, aiuto nell’ambito della salute ed il benessere – spiega Lorenzo Tardini, della direzione Marketing e Business Development di Sport e Salute – , raccontiamo anche i corretti stili di vita: e per questo siamo qui in piazza per incontrare i ragazzi e farli giocare. Inoltre, la nostra mission è fare sistema con il mondo delle istituzioni sportive, chi lo sport lo fa praticare sul territorio”.

“Qui celebrai il mio primo titolo ricevendo un’onorificenza e, per questo, Cuneo è nel mio cuore e vi solo legato – ha commentato Marco Albarello, ex fondista, campione olimpico e mondiale, nonchè allenatore, attuale presidente della FICG in Valle d’Aosta, e “legend” di Sport e Salute – . Noi siamo qui per cercare di promuovere il benessere, soprattutto per i ragazzini che si stanno purtroppo perdendo, anche a causa del Covid, che è stato un disastro sotto questo punto di vista. La nostra volontà, il nostro goal, è il riportare un piacere nel divertirsi facendo sport, senza anticipare i tempi come purtroppo spesso accade in alcune discipline, con una specializzazione precoce che non dà più spazio alla passione”.

Presente anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Abbiamo capito tutti quanto l’attività sportiva sia importante per migliorare la salute delle persone, come prevenzione, cura ed investimento sul benessere. E’ misurato come l’attività sportiva riduca il bisogno di spesa sanitaria e quindi siamo perfettamente consapevoli di quanto sia importante, iniziando dai ragazzi ma mantenendo anche il coinvolgimento su tutte le fasce di età. Un’altra delle attenzioni che questa città dedica, è quella della salute delle persone affette da disabilità attraverso lo sport con investimenti che ci rendono tutti coinvolti: lo sport motiva e permettere di sfondare alcune barriere”.

il truck di Sport e Salute arriverà nel capoluogo piemontese, “aprendosi” per trasformarsi in uno spazio pensato per raccontare a Istituzioni e Stampa l’importanza dello sport, la mission ed i progetti di Sport e Salute destinati a sostenere il settore e le sue componenti territoriali. Sempre nel truck si terranno incontri formativi, informativi, di ascolto e di confronto tra i rappresentanti dello sport locale e nazionale.

Il truck di Sport e Salute è si è aperto in mattinata, con l’allestimento in Piazza Galimberti di un vero e proprio villaggio sportivo di oltre 1.000 metri quadrati, aperto a tutti gratuitamente fino alle 18, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive come calcio, volley, pallapugno, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, rugby e non solo. Le attività sono state organizzate in sinergia con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, gli organismi sportivi del territorio e con i partner del progetto, Renault, Telepass e Decathlon. Il tutto nel segno inclusione, cooperazione, socializzazione e divertimento.