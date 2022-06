Volley Giovanile: il cuneese Nicola Agapitos con la Nazionale Under 18 al prestigioso Torneo Wevza

Ufficializzato il roster della Nazionale Under 18 che parteciperà al Torneo Wevza in programma dal 29 giugno al 3 luglio a Pont-à-Mousson, in Francia. Nel corso della manifestazione gli azzurrini di coach Zanin affronteranno Spagna, Germania, Belgio, Francia e Olanda; tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fédération Française de Volley.

Tra i 12 atleti convocati c’è lo schiacciatore cuneese, Nicola Agapitos; grande orgoglio da parte del Cuneo Volley per questa chiamata a vestire la maglia Azzurra.

Ecco il roster completo: Nicola Agapitos (Cuneo Volley); Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita e Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Alessandro Bristot (Trentino Volley), Mattia Filippelli e Luca Pozzebon (Volley Treviso); Lorenzo Magliano (Volley Milano); Federico Miraglia (Volley Leverano); Flavio Morazzini (CDP Fenice Roma Pallavolo); Riccardo Russello (Colombo Volley Genova).

Lo staff sarà composto da Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Marco Ceccacci (preparatore atletico), Lucio D’Antonio (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman) e Alessio Di Iorio (team manager).