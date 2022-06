Volley A3/M – Nuovo acquisto per il Volley Savigliano: Andrea Nasari è il nuovo “posto 4”

Ed ecco la seconda new entry del Volley Savigliano per la stagione 22/23. Si tratta del torinese Andrea Nasari, schiacciatore classe 96, vero esperto della categoria con già 4 stagioni di A3 alle spalle che andrà a completare la diagonale con Galaverna.

Andrea muove i primi passi nel volley a Chieri dove gioca campionati giovanili e serie B2 da giovanissimo. Per anni è protagonista delle squadre torinesi di Parella, San Mauro, Sant’Anna e anche a Fossano, con le quali milita nei campionati regionali e in serie B1.

La prima esperienza fuori casa è stata in Sardegna ancora in serie B1 e poi non rientra più in Piemonte: negli anni scende in campo per Piacenza (due anni in serie B), Macerata (un anno in A2 e uno in A3), Portomaggiore (A3) e lo scorso anno Fano (A3) in cui è stato avversario del Volley Savigliano.

Quello con il Volley Savigliano è il rientro di Andrea in Piemonte dopo otto anni; gli sono piaciuti progetto e organizzazione della società anche se agli inizi in serie A. Mette subito in chiaro che vuole fare bene!

Il maggior successo che Nasari ci racconta è stato giocare da titolare in serie A2 a Macerata: doveva essere il terzo schiacciatore della compagine marchigiana ma quasi da subito il campo gli ha dato ragione e è diventato inamovibile.

Tra i momenti duri che si possono avere in carriera sceglie il mese di stop dello scorso anno dettato dal covid dal quale è stato duro riprendersi.

Per la nuova stagione Andrea pensa che Savigliano abbia le carte in regola per fare un buon campionato, crede che non si avrà nulla di meno rispetto ad altri roster. Non si nasconde: Andrea punta ai play-off.

Sogni nel cassetto di Andrea Nasari… Per quanto riguarda il volley è abbastanza soddisfatto della carriera avuta finora, vorrebbe disputare un buon campionato! Aggiunge che vorrebbe mettere in atto gli studi fatti in scienze motorie: il sogno è quello di aprire una palestra pesi e restare nel mondo del volley come preparatore atletico. Intanto tutto Savigliano è già pronto per vederlo all’opera… sarà “Gala-Nasari Show”?!