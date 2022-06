Atletica: quattro raduni regionali estivi si svolgeranno a Mondovì

Il settore tecnico della Fidal Piemonte, in attesa della ratifica di costi e criteri di partecipazione, ha informato sullo svolgimento dei raduni regionali estivi.

Ben quattro su sei si svolgeranno in provincia di Cuneo, a Mondovì.

Si tratta del raduno di ostacoli e prove multiple, entrambi in programma dal 22 al 27 agosto, e dei raduni di velocità e lanci, in programma dal 27 agosto all’1 settembre.

Per quanto riguarda il settore salti verrà organizzato un raduno non residenziale per i salti in estensione ed asta nei giorni 22/23 agosto e 25/26 agosto.

Anche quest’anno verrà organizzato il raduno per la categoria RF/RM nel week end 26/27-28 agosto.