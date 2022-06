L’Istituto Salesiano di Bra avrà un nuovo direttore: don Riccardo Frigerio

Cambio al “timone” dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di viale Rimembranze a Bra. Tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre, il direttore don Alessandro Borsello lascerà i salesiani braidesi: andrà a dirigere l’Istituto di Torino Valsalice. Al suo posto arriverà don Riccardo Frigerio, da San Benigno Canavese.

Questo il commento di don Borsello, pubblicato sul portale salesianibra.it: “Il 17 giugno il rettor maggiore, con consenso del suo consiglio, ha approvato la nomina dei nuovi direttori delle opere salesiane di Piemonte e Valle d’Aosta per il triennio 2022-2025. Questo coinvolge direttamente anche la nostra casa. Non nascondo il rammarico di dover lasciare dopo soli tre anni la casa di Bra, nella quale mi sono trovato bene e dove stavamo avviando una serie di progetti e iniziative pastorali. Nello stesso tempo vi assicuro che mi sento sereno e leggo questa nuova obbedienza come il modo concreto di vivere la mia consegna totale al Signore, lì dove Lui mi vuole. Avremo ancora modo di salutarci e ringraziarci di persona in queste prossime calde settimane estive“.