Volley A2/F: LPM BAM Mondovì, al centro arriva Valeria Pizzolato

Il mercato della LPM BAM Mondovì si fa caldo: il ds Paolo Borello ha messo a segno un altro “colpaccio”: al centro arriva Valeria Pizzolato. 23 anni compiuti un mese fa, il 20 maggio, Pizzolato si è ritagliata nelle ultime stagioni un ruolo da protagonista nel panorama del volley di alto livello.

I monregalesi la ricordano bene da avversaria con la maglia di Macerata, neopromossa nella massima serie, proprio ai danni dell’Lpm Bam Mondovì.

Prima di accasarsi nelle Marche, Pizzolato ha militato nel Trentino Rosa (A1) e a Roma (A2). La nuova pumina ha iniziato a giocare a pallavolo a 6 anni con la squadra della Volley Marca Paese, in provincia di Treviso, per poi andare all’Aduna Padova, a cui seguono poi due anni in B1 nella Carinatese, prima del salto in Serie A.

La carriera di Pizzolato prosegue adesso insieme all’LPM BAM Mondovì e la talentuosa centrale trevigiana non nasconde l’entusiasmo e la voglia di continuare a fare bene: “Spero di poter fare un’altra buona stagione, perché i presupposti ci sono: l’obiettivo è quello di arrivare più in fondo possibile.”

La nuova pumina ci svela qual è stato il motivo determinante nella scelta di disputare il campionato in rossoblu: “Ho parlato molto con Solforati e la chiacchierata che ho fatto con lui mi ha aiutata molto. Mi ha dato molte certezze nel momento in cui dovevo decidere: ed ho scelto Mondovì!”

Valeria Pizzolato ha avuto modo di conoscere, seppur dall’altra parte della rete, il sostegno monregalese e degli Ultras Puma. “Il pubblico della LPM BAM Mondovì è decisamente molto caloroso, lo senti che è sempre presente. Da avversaria dà davvero fastidio, perché i non mollano mai, cantano ininterrottamente con i tamburi. Non è semplice giocare “contro” un tifo così, quindi spero che averlo dalla mia parte mi possa dare ancora più forza!” – conclude poi, con determinazione, Pizzolato – “Io sono carica, spero che i monregalesi mi accolgano bene: non vedo l’ora di iniziare!”

c.s.