Torino FD, è di nuovo Scudetto: a Novarello i granata trionfano nel 2° livello DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale)

Vincere aiuta a vincere. Ed è anche il caso del Torino FD (onlus ufficialmente riconosciuta dal Torino F.C. che dà la possibilità di giocare a calcio per diversamente abili fisici, sordi, relazionali, fondata dal cheraschese d’adozione Claudio Girardi ndr) che, ieri, a Novarello (centro sportivo a Granozzo con Monticello) ha vinto lo Scudetto DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) nel 2° livello. Successo per 4-1 nella semifinale, con il Calcio Veneto. Nella finalissima, l’Associazione Emiliano Mondonico è finita ko per 4-0! Un altro grande traguardo sportivo per il mister dei granata, Michele Del Vecchio (braidese d’adozione, già allenatore del Tre Valli in Prima categoria e presidente AIAC Cuneo) e per il grintoso Alessandro Genta. Torino FD che ha messo un’altra ciliegina sulla propria torta, dopo il capolavoro dell’anno scorso a Jesolo.