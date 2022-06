A Cuneo torna Degustibus, fra cibo e rock: il PROGRAMMA COMPLETO

In preparazione la nuova edizione di Degustibus che quest’anno, giunta alla undicesima edizione, si terrà dal 24 al 26 giugno a Cuneo in Piazza Galimberti organizzata dall’Associazione Culturale ALL 4U, con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e in collaborazione con l’ATL di Cuneo.

La pandemia ha fermato per due anni la manifestazione ma finalmente riparte con una versione “Summer Edition” dedicata allo Street Food, Birra artigianale, alle specialità culinarie d’Italia e soprattutto a concerti rock.

Diverse aziende provenienti da tutta Italia, una mostra mercato che si sta affermando come una delle più caratteristiche rassegne gastronomiche Piemontesi, una vetrina unica delle tradizioni del territorio, nonché di quelle di diverse regioni d’Italia.

In Piazza Galimberti sarà realizzato un ampio spazio dedicato al consumo dei cibi in strada il cosiddetto “Street food”, dove si potranno assaporare specialità culinarie di ogni genere, provenienti da tutta Italia, oltre alla birra artigianale e vini piemontesi.

Saranno presenti anche i tipici Truck che faranno assaporare cibi tipici di alcune regione d’Italia, Italians do it better è un motto valido anche a proposito di cibo di strada: ogni regione è un piccolo mondo gastronomico.

Il mercato di prodotti italiani sarà presente con prodotti provenienti da tutta Italia, dalla liguria alla toscana, dal veneto alla sicilia e inoltre si potranno assaggiare e acquistare cibi del territorio come pasta fresca, battuta di Fassone, lardo e salame o formaggi come Raschera, Castelmagno, Bra tenero e tome, il miele e i dolci, da apprezzare insieme a birra artigianale e vini piemontesi.

BEER TO BEER

Rinnovata la collaborazione con Beer to Beer per la selezione dei birrifici e per la promozione della Birra Artigianale. Saranno presenti diversi birrifici che sapranno far assaporare e descrivere le proprietà di ogni tipo di birra presente nei propri rispettivi stand.

Una manifestazione in continua evoluzione, il 2022 sarà l’anno in cui Degustibus – Summer Edition, proporrà diversi appuntamenti musicali gratuiti dedicati alla musica rock.

CONCERTI

Venerdì 24

Alle ore 22 – Concerto degli IRON MAIS – travolgenti con il loro rock agricolo, sono pronti per conquistare il palco di Degustibus con una miscela di country, folk e rock, avvolta nella loro immancabile ironia.

Gli Iron Mais sono la più celebre Cow-Punk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare in uno stile che amalgama folk, country e incisi western, alcuni dei maggiori successi della storia del rock in tutte le sue epoche e sfumature oltre a proporre caratteristici e pungenti inediti.

I personaggi portati in scena sono:

Jack Pannocchia AKA Jack Latreena (Voce e Chitarra elettrica, Vanga slide, Banjo)

La Contessina (Voce e Violino)

Burrito (Batteria)

Aflo (Contrabbasso)

Angel RocK (Chitarra Acustica, Banjo)

Sono una miscela esplosiva di ironia, esilarante carisma bifolco, look caratteristico e soprattutto un Groove massiccio ed energico proveniente dalla radicata vena rock, passando per un’attitudine innata al roots tipico degli Stati Uniti del sud.

La produzione discografica della band conta all’attivo diversi Album ed Ep:

2015 HARDCOCK (Album)

2016 NAUSEA (Ep)

2017 THE MAGNIFICENT SIX (Album)

2020 WOODCOCK (Album)

2022 MY FRIEND ARE GONE (Ep)

Sabato 25

Alle ore 22 – Concerto dei BORDERLINES ROCKHITS – Lo spirito rock dei grandi successi.

Oltre due ore di spettacolo interamente suonato da una band di professionisti da più di quindici anni attivi nel panorama musicale del nord ovest italiano.

Una scaletta che sposa perfettamente i grandi classici, dai Van Halen agli AC/DC, dai Kiss agli U2 passando attraverso rivisitazioni del tutto originali dei successi più radiofonici e ballabili del decennio ’70/’80. Per chi ama la grande musica e per chi vuole semplicemente scatenarsi sulle note di canzoni immortali.

Domenica 26

Alle ore 21 – Concerto dei ONE CROSSED TICK – Giovanissima band cuneese che strizza l’occhio al punk/rock ma aperta a nuove influenze musicali e intenta ad ampliare il proprio repertorio con brani inediti.

Lucia Maite Cavallera: Voce

Serena Giordano: Basso

Alessandro Viale: Chitarra elettrica

Ludovico Leardi: Batteria

“De gustibus non disputandum est… sui gusti non si discute… l’obiettivo della manifestazione è avvicinare i partecipanti ai gusti della buona tavola attraverso degustazioni di prodotti di eccellenza dei produttori italiani, soprattutto piemontesi, promuovendo inoltre la riscoperta della cultura, delle tradizioni e dei legami con il territorio cuneese e di tutta Italia. Sarà un’edizione estiva, libera e gratuita, nel pieno della spensieratezza, del buon cibo e del rock” sottolineano gli organizzatori.

Per informazioni: Associazione Culturale ALL 4U 339.6505277

oppure sul sito www.degustibus.cuneo.it