Promozione: via a playoff e playout! Chi si ferma è perduto

Ora si fa sul serio. Conclusa con il primo weekend di giugno la lunghissima regular season 2021/22, è già tempo di playoff e playout per il campionato di Promozione piemontese.

Intanto, i numeri. I playoff, a cui prendono parte le prime quattro classificate di ogni girone (16 squadre complessive), assegneranno due promozioni in Eccellenza. I playout, invece, mettono di fronte tutte le compagini classificate tra la 12esima e la 15esima posizione (16 squadre), per un totale di otto retrocessioni in Prima Categoria.

Nel girone C, saranno quattro le cuneesi ai nastri di partenza, bilanciate tra playoff e playout. Alla corsa per l’Eccellenza partecipano la Cheraschese, che ospita al “Roella” il Csf Carmagnola, e il Pedona, che attende a Borgo San Dalmazzo il Pancalieri Castagnole dopo le fatiche di Coppa. Gara unica sui 90’, in caso di parità i supplementari e, in caso di ulteriore parità dopo 120’, saranno ammesse al secondo turno proprio le due compagini cuneesi, perché meglio classificate nella regular season.

Domenica 19 giugno, poi, sarà la finale “di girone” a decretare quale squadra prenderà parte alla finalissima contro la vincente nel raggruppamento D. Chi avrà la meglio in quell’ulteriore match, in programma il 26 giugno, sarà promosso in Eccellenza. Insomma, tre gare separano dalla gloria.

Molto più rapido il discorso playout, che si risolverà all’interno del girone. In programma due testa a testa: a Bagnolo Piemonte, l’Infernotto attende il Vilarbasse; a Carignano, i biancorossi di casa ospiteranno la Montatese, con la “macchia” della partita della scorsa domenica tra le due squadre su cui la Procura federale ha aperto un fascicolo, per via di alcuni comportamenti dubbi segnalati dall’arbitro nel finale di match. Chi vince è salvo, chi perde è retrocesso.

Anche in questo caso, varrà il discorso “miglior piazzamento”: se al termine dei 120’ sarà ancora parità in entrambe le gare, potranno festeggiare bargesi e torinesi.

Promozione – Il programma dei playoff

Prima Fase (12/6)

Cheraschese-Csf Carmagnola (C1)

Pedona—Pancalieri Castagnole (C2)

Novese-Pastorfrigor Stay (D1)

Pro Villafranca-Valenzana Mado (D2)

Seconda fase (19/6)

Vincente C1-Vincente C2 (2A)

Vincente D1-Vincente D2 (2B)

Finale (26/6)

Vincente 2A-Vincente 2B

La vincente della Finale è promossa in Eccellenza

Promozione C – Il programma dei playout (12/6)

Infernotto-Villarbasse

Carignano-Polisportiva Montatese