Cortemilia: domenica 12 giugno il secondo concerto del festival Antodogma Musica

Il giovanissimo violinista Leone Pini, 13 anni, si esibirà accompagnato al pianoforte da Francesco Romano e Luigi Giachino, domenica 12 giugno alle 17,30 a Cortemilia nella chiesa di San Francesco. Il concerto fa parte della 43esima edizione di Antidogma Musica

Il concerto “Immaginando… un grande futuro!”, organizzato in collaborazione con Caffa S.a.s. e il patrocinio del Comune di Cortemilia, fa parte della 43esima edizione di Antidogma Musica. Il talentuoso Leone Pini, vincitore della XXXIII European Music Competition “Città di Moncalieri”, si esibirà su musiche di Mozart, Schubert, Beethoven e Bazzini. Ingresso libero.

Leone Pini, nato a Firenze nel 2009, ha iniziato lo studio del violino con Vittoria Ottaviani proseguendolo con Marco Fornaciari assistito da Massimo Nesi e seguendo masterclass con Ilya Grubert, Marc Messenger ed Addison Teng. Vincitore a soli nove anni del ruolo di primo violino di spalla dell’ orchestra regionale scolastica della Toscana, accompagnato da quest’ultima, ha debuttato come solista al teatro Verdi di Firenze, esibendosi successivamente nella Salle Bozar di Bruxelles e, accompagnato della Banda Nazionale della Polizia di Stato diretta da Maurizio Billi , nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Vincitore di primi premi assoluti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui recentemente il Concorso Europeo Città di Moncalieri. Nel luglio prossimo suonerà a Lucca il concerto di Mendelssohn accompagnato dall’orchestra del Francigena International Arts Festival.

Fabrizio Romano si è formato alla scuola di Marcella Crudeli. A sei anni, vince il Concorso “Schumann” di Macugnaga. Si classifica ai primi posti al Concorso di Moncalieri, al Concorso di Ravenna ed al Concorso “Roma ’91”. Studia con Franco Scala, Riccardo Risaliti e Piero Rattalino presso l’Accademia di Imola. Tra il 2001 ed il 2002, vince il Concorso Internazionale “Mandello del Lario”, il concorso Rotary Club di Pescara ed il Concorso

“Città del Vasto”. Partecipa all’incisione delle Danze Slave di Dvoràk, a quattro mani con Marcella Crudeli. Si diploma presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi e anche in Italia con il massimo dei voti. Ha tenuto corsi di pianoforte per l’Associazione Epta – Italy ed è docente all’Accademia Europea di Firenze. Negli ultimi anni si è dedicato alla composizione scrivendo le musiche per diversi spettacoli teatrali.

Luigi Giachino diplomato in pianoforte e composizione, ha proseguito gli studi con V. Vitale e G. Ferrari. Ha scritto musica per vari committenti fra cui Raidue, TorinoSpettacoli, Ministero dell’Ambiente, Città di Torino, Giugiarodesign, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino.

Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, è stato docente all’Università di Torino e di Genova. Ha svolto attività musicale in Francia, Spagna, Germania, Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Romania, Polonia, Svizzera, Belgio, Turchia, Brasile, Lituania e Giappone. Dal 2021 è vicedirettore del Conservatorio di Genova. È pubblicato da Curci, Nuova Fonit-Cetra, Warner, Casa Sonzogno, Carocci, Gremese, RTI Music Division, Fonoplay, Velut Luna, La Stampa, Da Vinci.

