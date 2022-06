Suoni delle Terre del Monviso, Ostana: saranno i Marlene Kuntz a dare il via al festival

Domani, sabato 11 giugno, i Marlene Kuntz, alle ore 12.30, daranno il via all’anteprima del festival “Suoni delle Terre del Monviso”, con un concerto presso i prati di San Nicolao, ad Ostana. Il festival, nato dalla collaborazione tra “Occit’amo Festival” e “Suoni dal Monviso” propone tanti appuntamenti per il mese di giugno che anticiperanno il ricco programma di luglio e agosto snodandosi tra le valli Infernotto, Po Bronda, Varaita, Maira, Grana, Stura e la pianura del Saluzzese. Dopo il concerto della band cuneese che aprirà il tour Karma Clima, che nasce da un progetto che vede la collaborazione di VisoaViso, ci sarà l’anteprima di Cinetour visioni sul Po, domenica 12 giugno dalle ore 15, con escursione, merenda sinoira, concerto dei Lou Tapage e proiezione di “Lungo il futuro del Po”.

A Dronero, lunedì 13 giugno, farà la sua prima apparizione Matteo Zenatti, trovatore veneto, camminatore, con una performance artistica itinerante che arriverà a Saluzzo mercoledì 15 giugno (aggiornamenti appuntamenti sul sito www.matteozenatti.net/trovatore-in-transito/).

In omaggio a San Giovanni ci saranno poi la passeggiata musicale dal Colle della Chabra, martedì 21 giugno, con l’organetto e la ghironda de La Bandia con la cena occitana a Monterosso Grana di giovedì 23 e gli aperitivi a Venasca con il viaggio musicale dei Bistrò Dalfin, domenica 26 giugno. Gli artisti della Grande Orchestra Occitana passeranno di mercato in mercato come passacharriera per tutta la durata del Festival, iniziando da Piazza del Popolo, Piazza Santa Rosa e Piazza Cavour a Savigliano, martedì 28 giugno, e da Largo Eroi a Fossano nella mattinata di mercoledì 29 giugno. Da non dimenticare il concerto di Elisa in tournée con “Back to the Future Live Tour”, domenica 3 luglio a Sampeyre (prevendita online su www.ticketone.it) e lo spettacolo di Roberto Mercadini & Guido Catalano, “Cose che non avremmo sperato di potervi dire” di giovedì 7 luglio, in collaborazione con l’Associazione Ratato.

c.s.