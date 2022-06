All’Abbazia di Staffarda c’è “Arte e Ratavuloira” 2022, giunto alla settima edizione

Giunto alla settima edizione, l’evento Arte e Ratavuloira all’Abbazia di Staffarda ritorna anche quest’anno in un appuntamento unico e imperdibile.

L’Abbazia di Staffarda, una tra le più antiche e importanti abbazie cistercensi del Piemonte, vi accoglierà in una serata alla scoperta dell’antico monastero e della colonia di circa 1200 pipistrelli che tutti gli anni tornano a vivere il chiostro. Natura, storia, arte e architettura qui si uniscono in perfetta armonia. Una serata unica, occasione rara per visitare l’abbazia di Staffarda nel suo fascino serale e scoprire i pipistrelli, osservandoli e ascoltandoli.

Primo obiettivo sensibilizzare e approfondire la conoscenza dei chirotteri che all’interno di un locale del chiostro dell’Abbazia ogni anno si radunano a formare una consistente colonia riproduttiva di pipistrelli appartenenti alla specie vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth. Attivamente sostenuta, dalla stazione Teriologica Piemontese, dal Parco del Monviso, dall’associazione DialogArt e dalla Fondazione Ordine Mauriziano, la protezione della colonia di Staffarda rappresenta un’iniziativa di rilevanza internazionale e un importante esempio di tutela integrata di beni culturali e ambientali.

Programma.

Arte e Ratavuloira, VII edizione, Abbazia di Staffarda – Revello (CN)

Appuntamento a

Venerdì 17 giugno 2021 ore 21.00

Visita guidata nel fascino serale all’Abbazia di Staffarda con le guide turistiche DialogArt, a seguire approfondimento e monitoraggio notturno della colonia di chirotteri con gli esperti Paolo Debernardi e Elena Patriarca, della Stazione Teriologica Piemontese, che si occupano della tutela della colonia da oltre trent’anni vantando esperienza e miriadi di aneddoti curiosi.

La Colonia di Staffarda è stata riconosciuta SIC Sito di Interesse Comunitario. Risulta importante tanto più oggi sensibilizzare la loro tutela e informare correttamente le persone sul loro ruolo fondamentale nell’ecosistema. Staffarda rappresenta un’occasione unica per poterli osservare e ascoltare in un ambiente confortevole anche all’uomo che lo abita.

Tariffe:

Contributo euro 10 (comprensivo di biglietto d’ingresso)

Per i bambini fino agli 11 anni gratuito.

I posti sono limitati e l’evento si svolge all’aperto.

Tel. 0175.273215 infodialogart@gmail.com