AIDO: Lo sport ed il sociale sulla “Granda” sono un binomio vincente per la vita

Ancora una volta AIDO sulla “Granda” scende in campo quale utile occasione per dar concretezza a quell’informazione e quella cultura necessaria per aderire ad un gesto generoso, altruista, d’amore verso gli altri.

Ed è così che raccogliendo l’invito fatto da AIDO Nazionale ed AIDO Piemonte a dar concretezza ad una presenza attiva alle tre tappe del Giro d’Italia, gli uomini della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo scenderanno in campo per portare un pensiero, una riflessione al “dono”, ritrovando in questa occasione un partner d’eccezione: BPER Banca, sponsor della carovana ciclistica giovanile per il terzo anno consecutivo.

“Se grande è l’attesa per questa ennesima avventura sportiva, la Busca – Peveragno (16.06), la Boves – Colle Fauneira (17.06) e la Cuneo – Pinerolo (18.06), ancora una volta abbiamo voluto rispondere “presente” facendo nostra l’iniziativa grazie allo staff dirigente capitanato da Enrico Giraudo e Gianfranco Filippi che ha saputo e voluto prender parte ad un impegno sì faticoso, ma che forte dello spirito di servizio che stimola il mondo del volontariato in casa AIDO, permetterà un’azione socialmente utile con un compagno di viaggio da tempo al fianco del Gruppo Comunale di Bra e che oggi ritrova in questa bellissima avventura sportiva – “dice il Presidente della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Gianfranco Vergnano

“Se è vero che la nostra realtà bancaria ha fortemente voluto metter in atto un piano di supporto al sociale, operare in un contesto sportivo come il Giro d’Italia al fianco e con i giovani è motivo d’orgoglio e ritrovare gli amici di AIDO della bella “Granda” è un valore aggiunto – conclude Giuseppe Aimi, Direttore Territoriale Nord Ovest di BPER Banca.