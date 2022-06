ELEZIONI AMMINISTRATIVE – 19 comuni della Granda al voto: TUTTI I CANDIDATI e le LISTE (GUARDA LE SLIDE)

Domenica 12 giugno si torna alle urne. Diciannove comuni della Granda saranno chiamati a rinnovare i rispettivi consigli comunali ed a scegliere i loro nuovi sindaci, mentre in tutta Italia si voterà, inoltre, per i 5 Referendum sulla Giustizia.

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Per quanto riguarda le Comunali, di seguito tutti i candidati sindaci e le liste in corsa e tutte le schede elettorali comune per comune. Ricordiamo che nelle località sotto i 15.000 abitanti in cui si presenta una sola lista, è necessario raggiungere il quorum del 40% dei votanti, fermo restando che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 – TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE IN PROVINCIA DI CUNEO

ARGENTERA – Monica Ciaburro (Oggi e Domani per Argentera)

BAGNOLO PIEMONTE – Roberto Baldi (Uniti per Bagnolo); Oreste Laurenti (Progetto Bagnolo 2027)

BARGE – Piera Comba (Barge Bene Comune); Ivo Beccaria (Tradizione e Futuro)

BASTIA MONDOVI’ – Steve Giusti (Per Bastia Mondovì – L’Alternativa); Francesco Rocca (Insieme per Bastia); Roberto Brognano (Partito Gay LGBT+).

BENEVAGIENNA – Claudio Ambrogio (Unione Civica Benese); Raffaele Dalmazzo (Per Bene); Livio Berardo (L’altra Bene)

BORGO SAN DALMAZZO – Roberta Robbione (Uniti per Borgo); Pierpaolo Varrone (Borgo Per Tutti); Marco Bassino (La Torre); Paolo Girauso (Realizziamo Insieme).

BROSSASCO – Paolo Amorisco (Insieme per Brossasco)

CRAVANZANA – Antonio Iovieno (Uniti per Cravanzana); Laura Lupica (Partito Gay LGBT+); Luigi Porro (Costruire Insieme)

CUNEO – Giancarlo Boselli (Indipendenti); Juan Carlos Cid Esposito (Movimento 3V); Silvia Maria Cina (Movimento 5 Stelle); Luciana Toselli (Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Idea Cuneo); Giuseppe Lauria (Il Popolo della Famiglia, Italiexit, Io Apro – Rinascimento, Cuneo per Cuneo, Progetto Cuneo, Cuneo per la Costituzione); Patrizia Manassero (Cuneo Soldale Democratica, Crescere Insieme, Centro per Cuneo, Partito Democratico); Franco Civallero (SìAmo Cuneo, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc).

DEMONTE – Giovanni Arata (Progetto Demonte – Continua); Adriano Bernardi (Vivere Demonte).

FRABOSA SOPRANA – Antonio Podigghe (Partito Gay LGBT+); Iole Caramello (Montagna che vive); Luca Moressa (ItalExit); Marco Di Silvestro (Impegno per Frabosa).

MONASTERO VASCO – Franco Bosio (Siamo Monastero – Ancora Insieme).

MONDOVI’ – Enrico Ferreri (Partito Democratico, Mondovì Coraggiosa, Lista Civica per Ferreri Sindaco); Enrico Rosso (Grande Mondovì, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ideali in Comune, UDC, Mondovì Attiva, Lega); Luca Robaldo (Mondovi in Movimento, Civicittà, Mondovì Cresce, Mondovivila, Mondonuova, Mondovì Protagonista, Mondovì Unita, Mondovì al Centro).

MONTEROSSO GRANA – Laurens Paul Garrone (Arbut n’auto modo); Stefano Isaia (Bourgat in Comune)

RACCONIGI – Patrizia Gorgo (Patrizia Gorgo Sindaco); Valerio Oderda (Officina Racconigi).

RITTANA – Simone Quaranta (Uniti per Rittana); Rosetta Scuteri (Rittana Tricolore); Andrea Franceschetti (ItalExit); Alfredo Ciccarelli (Partito Gay LGBT+); Giacomo Doglio (Insieme per Rittana)

SALMOUR – Roberto Salvatorev (Salmour Domani); Ivan Radice (Partito Gay LGBT+); Paolo Radosta (ItalExit).

SAVIGLIANO – Giulio Ambroggio (La Nostra Savigliano, Saviglianesi Democratici); Gianfranco Saglione (Savigliano Domani, Imopegno per Savigliano, Partito Democratico, Innovazione per Savigliano); Gianluca Zampedri (Forza Italia-UDC, Lega, Fratelli d’Italia, Risvegliamo la Città); Antonello Portera (Nuova Civica, Amici di Savigliano, Progetto per Savigliano, Noi per Savigliano).

SOMMARIVA DEL BOSCO – Andrea Pedussia (SdB+); Antonella D’Alesio (Salviamo Sommariva); Marco “Pedu” Pedussia (Diamo voce ai Cittadini)