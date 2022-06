COPPA PROMOZIONE – LA FINALE: si gioca Dormelletto-Pedona. SEGUI LA DIRETTA SU IDEAWEBTV.IT

Al “Don Mosso” di Venaria si gioca la finalissima della Coppa Italia di Promozione Piemonte-VdA. Si affrontano in campo neutro i novaresi del Dormeletto e i cuneesi del Pedona.

Ecco le formazioni ufficiali

Dormeletto-Pedona 0-0

Dormeletto: Capetta, Montagnese, Agyei, Albanese, Bianchi A., Vacirca, Bianchi F., Baghdadi, Rossoni, Lazzari, Vezzù.

Pedona: Porqueddu, Barbero, Maccario, Gaataldi, Bruno, Tucci, Pallara, Rizzo, Pepino, Dalmasso, Peano. All. Zappatore.

CRONACA DEL MATCH

1′ (20.51) – Dopo un grande pre-partita, condito da fumogeni su entrambi i fronti e grande tifo, si gioca!

4′ – Prime indicazioni dal campo. Il Pedona, in bianco, punta sulle giocate lunghe per bomber Pepino; gli ospiti, in blu, giocano più su palle laterali

6′ – Il Pedona gioca con Porqueddu in porta; difesa a quattro con Barbero, Bruno e Tucci centrali, Maccario; Gastaldi in regia; Peano e Pallara centrali; Dalmasso e Rizzo ai lati di Pepino