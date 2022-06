COPPA PROMOZIONE – LA FINALE: DORMELLETTO IN FESTA! Pedona battuto in rimonta

Fa festa il Dormelletto, al termine di una partita vinta soprattutto a livello fisico e mentale. Il Pedona esce sconfitto dalla finale di Coppa Italia di Promozione, pur essendo passato in vantaggio.

Sembrava una gara alla portata dei borgarini, avanti dopo 45′ esatti al “Don Mosso” di Venaria Reale con una zampata di Dalmasso, in palombella su uscita di Capetta.

Nel secondo tempo, però, è entrato meglio in campo il Dormelletto, decisamente più reattivo e bravo ad approfittare dell’unico limite della serata borgarina: la tenuta dei due difensori centrali, imprecisi nelle uscite.

Da lì, sono nati i due gol, con Federico Bianchi bravo per due volte a scappare alle spalle del duo Bruno-Tucci e a battere Porqueddu.

Al Pedona resta il rammarico per un finale concitato, che, complice anche il piccolo terreno di gioco, ha impedito di impostare una vera reazione.

Dormelletto-Pedona 2-1

Reti: 45’pt Dalmasso (P), 5’st e 35’st Federico Bianchi (D)

Dormeletto: Capetta, Montagnese, Agyei, Albanese (25’st Martelli), Bianchi A., Vacirca, Bianchi F., Baghdadi, Rossoni (39’st Rossi), Lazzari, Vezzù.

Pedona: Porqueddu, Barbero (31’st Petris), Maccario, Gaataldi, Bruno (37’st Trocello), Tucci, Pallara, Rizzo (42’st Boniello), Pepino, Dalmasso, Peano. All. Zappatore.

CRONACA DEL MATCH

1′ (20.51) – Dopo un grande pre-partita, condito da fumogeni su entrambi i fronti e grande tifo, si gioca!

4′ – Prime indicazioni dal campo. Il Pedona, in bianco, punta sulle giocate lunghe per bomber Pepino; gli ospiti, in blu, giocano più su palle laterali

6′ – Il Pedona gioca con Porqueddu in porta; difesa a quattro con Barbero, Bruno e Tucci centrali, Maccario; Gastaldi in regia; Peano e Pallara centrali; Dalmasso e Rizzo ai lati di Pepino

18′ – Poche emozioni, ma ai punti decisamente meglio il Pedona, che con facilità arriva nella trequarti campo novarese. Da segnalare una traversa a gioco fermo di Marco Dalmasso, partito in posizione di leggero fuorigioco

21′- AMMONITO Gastaldi

29′ – Pedona vicino al gol: angolo di Dalmasso dalla destra, la palla passa e Peano in girata costringe Capetta al grande intervento in tuffo

37′ – Babero recupera un buon pallone sulla linea di fondo, ma il suo cross è intercettato da Capetta

41′ – In due minuti, il Dormelletto costruisce le due occasioni più nitide del match. Prima una grande punizione di Vezzù e messa in angolo da Porqueddu. Poco dopo, su una punizione dalla trequarti, Andrea Bianchi la mette dentro di testa, me è fuorigioco

45′ – GOL DEL PEDONA! Proprio al fotofinish, Dalmasso, con intelligenza, vince un contrasto aereo e si ritrova a tu per tu con Capetta, che supera con una bella palombella di destro

SECONDO TEMPO

1′ (21.50) – SI RIPARTE!

4′ – Ci prova subito il Dormelletto. Federico Bianchi scatta sul filo dell’offside e ci prova in diagonale destro, ma Porqueddu blocca

5′ – PARI DEL DORMELETTO! La pareggia proprio lui, Federico Bianchi, che, lanciato sul filo del fuorigioco, salta Tucci e mette dentro con un bel destro

14′ – Barbero di testa, palla alta di pochissimo

20′ – AMMONITO Agyei, dopo minuti concitati perchè mancava il pallone

22′ – Punizione di Dalmasso, Capetta non trattiene ma Pepino mette alto il tap-in

30′ – Bella punizione dalla distanza di Vezzù, Porqueddu blocca in due tempi

35′ – GOL DEL DORMELLETTO! Federico Bianchi cala il bis, ed è un gran gol. Altro lancio lungo, l’attaccante s’inventa un gran colpo d’esterno volante sull’uscita incerta di Porqueddu

50′ – FINISCE QUI! IL DORMELLETTO HA VINTO LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE!