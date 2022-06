ELEZIONI – Oggi Santanché e La Russa a Mondovì e Cuneo per i candidati sindaci del centrodestra

Oggi, mercoledì 8 giugno, è in programma la visita dei senatori Ignazio La Russa – vicepresidente del Senato della Repubblica – e Daniela Santanché, che saranno presenti alle 11 presso il gazebo in piazza Monteregale all’Altipiano, in occasione del mercato rionale e alle 11.30, presso la sede del Circolo locale di Fratelli d’Italia, in piazza Santa Maria Maggiore, dove terranno una conferenza stampa ed un incontro con il candidato sindaco Enrico Rosso.

A seguire ci si sposterà nella sede operativa di FDI in via Sant’Agostino 5, sempre a Mondovì Breo, dove verrà servito un rinfresco. Alle 13 a Cuneo, presso pasticceria Arione, La Russa e Santanchè incontreranno il candidato sindaco Franco Civallero.

Nel corso della giornata saranno presenti i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, tra i quali il presidente del gruppo consigliare in Regione Paolo Bongioanni, l’Onorevole Monica Ciaburro, il coordinatore regionale Fabrizio Comba, il coordinatore provinciale William Casoni, il presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto, il responsabile degli Enti locali Rocco Pulitanò.

Politico di lungo corso, tra i membri di maggiore spicco della Destra italiana, Ignazio La Russa viene eletto deputato nel 1992, per poi essere riconfermato a tale carica nel 1994, nel 1996, nel 2001, nel 2006 e nel 2008: in quello stesso anno viene nominato ministro della Difesa nel governo Berlusconi. Nel 2012, assieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, fonda Fratelli d’Italia, partito con il quale viene rieletto deputato nel 2013. Nelle politiche del 2018 invece viene eletto al Senato, istituzione di cui successivamente assumerà la carica di vice-presidente.

Daniela Santanché, imprenditrice e politica di origini cuneesi, deputata alla Camera dal 2001 al 2008, nel 2010-2011 è stata sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi. Rieletta in parlamento nel 2013 come deputato, dal 2017 aderisce a Fratelli d’Italia, con la quale viene eletta senatrice della Repubblica nel 2018.

«Due grandi personalità – evidenziano dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – che testimoniano la vicinanza del mondo politico nazionale alla città, fattore indispensabile per l’attuazione dei programmi per la guida di una città».

Informazione Politica Elettorale