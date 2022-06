Daniela Santanchè e Ignazio La Russa a Cuneo per Franco Civallero sindaco (GUARDA LE FOTO)

Gironata elettorale in Granda per i senatori Ignazio La Russa – vicepresidente del Senato della Repubblica – e Daniela Santanché, che sono stati in visita a Mondovì e Cuneo per sostenere i candidati sindaci del centrodestra Enrico Rosso e Franco Civallero in vista del voto amministrativo del 12 giugno.

I due esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, dopo il ritrovo presso gazebo in piazza Monteregale, sull’Altipiano della città monregalese, in occasione del mercato rionale, e successivamente presso la sede del Circolo locale di Fratelli d’Italia, in piazza Santa Maria Maggiore, per l’incontro con il candidato Enrico Rosso, si sono trasferiti nel capoluogo, per un momento conviviale presso la Pasticceria Arione a sostegno di Franco Civallero.

“Contiamo di giocarcela al ballottaggio per provare a vincere – così La Russa – . Cuneo è come una bella stanza, un posto bellissimo, ma dove le finestre sono state chiuse per troppo tempo, in cui l’aria è stagnante. Con Fratelli d’Italia, con il centrodestra, con il nostro candidato sindaco Civallero apriamo le finestre, diamo aria nuova a Cuneo e facciamo vincere i cuneesi”.

“E’ la volta di sterzare verso un centrodestra che sicuramente farà benissimo – spiega Massimo Garnero, candidato consigliere – , anche perchè con la candidatura della Manassero nell’altro campo mai come questa volta vi è stata una virata verso sinistra che i cuneesi devono cercare di impedire, dandoci la possibilità dopo 25 anni di affidarci le chiavi della città e migliorarla dove e come possiamo”.

Presenti, nel corso della mattinata diversi esponenti di Fratelli d’Italia, come il presidente del gruppo consigliare in Regione Paolo Bongioanni, l’Onorevole Monica Ciaburro, il coordinatore regionale Fabrizio Comba, il coordinatore provinciale William Casoni, il presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto, il responsabile degli Enti locali Rocco Pulitanò.

