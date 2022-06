Stagione teatrale estiva 2022 di Mondovì: martedì 14 giugno apre la biglietteria gestita da Itur

Simone Cristicchi, Morgan, Alessandro Bergonzoni, Neri Marcorè: martedì 14 giugno apre la prevendita dei biglietti e dei carnet per i quattro spettacoli che, dal 7 al 30 luglio 2022, animeranno l’estate monregalese. La rassegna organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il prezioso contributo di Fondazione Crc, vede in cartellone a Mondovì nomi di assoluto prestigio del panorama artistico nazionale e avrà come “fil rouge” l’incontro tra testi e musiche, attraverso spettacoli che abbinano recitazione e musica dal vivo.

Gli artisti si esibiranno sotto le stelle, nello scenario di piazza D’Armi. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. La biglietteria sarà gestita da Itur, presso gli uffici di via Prato, 1 angolo Corso Statuto, a Mondovì. I biglietti si possono acquistare in presenza, negli uffici Itur, dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, prima degli spettacoli – direttamente in piazza d’Armi – dalle ore 19.30 alle ore 21.30, oppure online sul sito www.vivaticket.it.

La rassegna si svolgerà in sicurezza: per accedere agli spettacoli sarà necessario attenersi alle disposizioni vigenti in tema di contenimento dell’epidemia da COVID-19.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Carnet-Abbonamento 4 spettacoli:

80 €

Biglietti singoli:

Intero 25 €

Ridotto 22 €*

*under 18 anni e over 70, insegnanti, abbonati alle stagioni dei Teatri aderenti alla Fondazione Piemonte dal Vivo. Si ricorda che per ottenere le riduzioni sarà necessario esibire un documento d’identità o l’abbonamento.

BIGLIETTERIA

Ufficio Itur via Prato, 1 (angolo Corso Statuto) Mondovì, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Le sere di spettacolo in Piazza d’Armi dalle 19.30 alle 21.30.

Online su www.vivaticket.it.

INFO

0174/553069

teatroestate@itur.it

RIMBORSI

Poiché gli spettacoli verranno realizzati all’aperto in piazza d’Armi nel rione di Mondovì Piazza e non è prevista l’alternativa di un locale chiuso, in caso di maltempo le serate non verranno recuperate e il costo del biglietto potrà essere rimborsato presso l’ufficio Itur nei medesimi orari indicati per la vendita entro e non oltre il 15 agosto 2022.

Potranno essere rimborsati tutti i titoli di accesso acquistati singolarmente e in carnet-abbonamento da 4 spettacoli in presenza e i biglietti singoli acquisiti su piattaforma Vivaticket.

VOUCHER

In riferimento ai titoli di accesso acquistati per la stagione teatrale 2019-20 organizzata presso il teatro Baretti di Mondovì e alla necessità di sospendere gli spettacoli a partire dell’8 marzo 2020 nel rispetto della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid 19, il Comune di Mondovì insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo ha deciso di emettere dei voucher in sostituzione dei biglietti non utilizzati. Si ricorda che non sarà possibile assistere agli spettacoli con i biglietti o gli abbonamenti della stagione 2019/2020.

I voucher hanno il valore del corrispettivo economico dei titoli d’accesso corrispondenti agli spettacoli non realizzati, sia nel caso di un residuo dell’abbonamento che di biglietti singoli, e hanno validità fino al 30 giugno 2023 per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, anche in altre città.

Possono essere utilizzati per acquisti frazionati fino al raggiungimento del valore complessivo oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

Gli stessi voucher, che sono stati inviati via mail a tutti gli abbonati e acquirenti di singoli biglietti, possono essere utilizzati per l’acquisto dei titoli di accesso per la rassegna estiva 2022 previa riconsegna dei biglietti o dei ratei di abbonamento.

I voucher potranno essere utilizzati per acquistare i biglietti della rassegna estiva esclusivamente presso il punto vendita in presenza. Per la modalità di acquisto mediante voucher non si dà l’opzione di acquisto on line.

CALENDARIO

gio 07.07.2022

SIMONE CRISTICCHI

Paradiso – dalle tenebre alla luce

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

scritto da Simone Cristicchi e Manfredi Rutelli

regia Simone Cristicchi

ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE, ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI, ARCA AZZURRA, FONDAZIONE ISTITUTO DRAMMA POPOLARE DI SAN MINIATO

con il sostegno di Regione Toscana

mer 20.07.2022

MORGAN

Il classico Morgan

direzione, arrangiamento e violino solista Valentino Corvino

filarmonica Bruno Bartoletti

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI

gio 28.07.2022

ALESSANDRO BERGONZONI

Trascendi e sali

regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

ALLIBITO SRL

sab 30.07.2022

NERI MARCORÈ

Le mie canzoni altrui

chitarra, pianoforte bouzouki Domenico Mariorenzi

violoncello Stefano Cabrera

chitarra elettrica Fabrizio Guarino

batteria Beppe Basile

voci Flavia Barbacetto e Angelica Dettori

MAURO DIAZZI