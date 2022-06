Mondovì e il Monregalese si preparano per le finali nazionali Under 14 femminili di pallavolo

Partiranno martedì 7 giugno alle 9.00 in quattro palestre di Mondovì e del Monregalese le finali nazionali di pallavolo categoria Under 14 femminile. L’evento porta la firma della LPM Pallavolo Mondovì, in stretta sinergia con il comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo.

Saranno 28 le formazioni, provenienti da tutte le regioni di Italia, che si affronteranno fino a domenica 12 giugno. 16 di queste disputeranno una fase di qualificazione martedì e mercoledì, divise in quattro gironi da quattro squadre. Le vincenti dei quattro gironi accederanno alla fase finale con le 12 qualificate di diritto: anche qui quattro gironi da quattro squadre (giovedì e venerdì) a cui seguirà la fase ad eliminazione diretta nel weekend. Queste le squadre qualificate:

Fase di qualificazione

Pro Patria Milano (Lombardia), Busnago Volleyball Team (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Teodora Settore Giovanile (Emilia Romagna), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Volleyvalley Funivia dell’Etna (Sicilia), Centro Tecnico Territoriale (Toscana), Gada Volley Pescara (Abruzzo), Cogovalle Genova (Liguria), Pallavolo Saverio Macheda (Calabria), Marconi Volley (Umbria), Trento Volley (Trentino), ASD Livinvolley (Basilicata), Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta), Neumarkt Volley ASD (Alto Adige), Termoli Pallavolo (Molise).

Fase Finale

Visette Volley (Lombardia), Us Torri (Veneto), Tecnocasa V. Palermo (Sicilia), Volley Friends Roma (Lazio), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Pallavolo Scandicci (Toscana), In Volley Chieri Cambiano (Piemonte), Cuore di Mamma Cutrosancassiano (Puglia), Arzano Volley (Campania), Pallavolo Collemarino (Marche), Sarroch Pol (Sardegna), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia).

Il calendario completo è disponibile a questo link.

Le palestre di gara saranno a Mondovì (ITIS e Palamanera), Vicoforte, Villanova Mondovì (per la fase di qualificazione) e Roccaforte Mondovì (per la fase finale). L’ingresso agli impianti è libero con obbligo di indossare mascherina FFP2.

Ma non è solo la pallavolo ad essere protagonista, bensì tutto il Monregalese, che potrà fregiarsi di una vetrina prestigiosa e di respiro nazionale: sono almeno 500 le persone che durante la settimana visiteranno ed animeranno Mondovì e dintorni. Non a caso l’evento ha ottenuto la collaborazione ed il sostegno del comitato territoriale FIPAV Cuneo-Asti, della Fondazione CRC e dell’ATL (Azienda Turistica Locale) del Cuneese.

E la macchina operativa griffata LPM Pallavolo Mondovì viaggia a pieno regime ormai da settimane. Sono tanti i volontari che si stanno occupando e si occuperanno di tutti gli aspetti pratici, che vanno dall’ospitalità alberghiera al trasporto delle squadre che ne hanno bisogno all’organizzazione degli impianti fino al servizio di personale medico e della presenza di ambulanze (in collaborazione con la Croce Rossa Comitato di Mondovì), fotografi e scoutman.

Si tratta di un impegno importante, ma che il sodalizio monregalese sta affrontando con energia per offrire a tutti una settimana di grande sport e di emozioni indimenticabili per le giovani atlete.