Bra è ancora protagonista delle Settimane della scienza per tutta l’estate

Tornano anche quest’estate le Settimane della Scienza, organizzate da CentroScienza Onlus. Dal 1 giugno al 30 settembre 2022 un fitto calendario con oltre 100 appuntamenti, finalmente in presenza, su tutto il territorio piemontese.

Da 0 a 99 anni, tantissime attività, di giorno e di notte, da fare da soli, con gli amici o in famiglia, dedicate a tutti coloro che amano imparare divertendosi; in un museo, in un bosco, in un laboratorio o a spasso per la città, col naso all’insù a scrutare le stelle oppure all’ingiù, alla ricerca delle piccole creature del terreno: mostre, visite guidate, caffè scientifici, spettacoli, conferenze, dibattiti, workshop, passeggiate scientifiche e/o culturali ma anche aperitivi e il cinema sotto le stelle.

Dalla robotica all’astronomia, dalle scienze naturali all’ambiente, a rendere ogni anno più bella e più ricca la rassegna oltre 70 enti tra Istituti, Musei e Associazioni del territorio piemontese che mettono a disposizione i loro spazi e le loro competenze. Tra questi anche il Museo Craveri di Bra, che aprirà le sue porte a visite guidate, laboratori e attività.

La 32a edizione delle Settimane della Scienza dedica grande attenzione all’ambiente e alla promozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Molte le attività proposte, dal Festival dell’acqua alla pulizia dei parchi in gruppo, a una rassegna internazionale di cortometraggi che esplora le tematiche del cambiamento climatico, della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. Da segnalare l’edizione zero del Festival “Un grado e mezzo”, in programma a Torino il 25 e 26 giugno dedicato interamente a clima e ambiente.

GLI APPUNTAMENTI AL MUSEO CRAVERI PER SETTIMANE DELLA SCIENZA:

DAL 5 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE – tutte le domeniche, dalle ore 10 alle 17.30

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Per tutta l’estate, ogni domenica, dalle ore 10 alle 17.30, visite guidate a misura di famiglia alla scoperta delle 11 sale del Museo di Storia Naturale di Bra, un museo unico e sorprendente che sa restituire a grandi e piccini tutto il fascino delle esplorazioni d’oltreoceano dell’Ottocento. Il viaggio parte dalla sala storica – che conserva il modellino della nave che Federico condusse nell’esplorazione delle coste della Bassa California; il suo binocolo, il suo sestante, i suoi strumenti scientifici che lo hanno accompagnato nei viaggi in Messico, Canada, Cuba e Stati Uniti. Dopo i fossili che raccontano di un tempo lontanissimo le collezioni di animali: grandi mammiferi, come tigre, puma, orso, canguro, formichiere, ed uccelli esotici, come struzzi, tucani, pappagalli, colibrì; e poi ancora coccodrilli, serpenti, scorpioni, farfalle… Da non perdere la Sala degli Uccelli europei – dove, dei circa 300 esemplari esposti, è possibile ascoltarne il canto, dal gufo reale al pulcinella di mare, dal gallo cedrone al pellicano.

L’evento è gratuito con prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: www.museidibra.it/museocraveri – Tel. 0172.412010 – craveri@comune.bra.cn.it

https://www.centroscienza.it/settimanedellascienza/eventi/182-animali-fantastici-e-dove-trovarli

9 LUGLIO 2022 – dalle ore 15 alle 18.30

CACCIA AL TESORO IN MUSEO

L’attività è suddivisa in due parti: nella prima, si accompagneranno i giovani nella visita al museo durante la quale l’accompagnatore illustrerà le sale espositive, proponendo, in seguito, una serie di indovinelli, inerenti alle informazioni ricevute. I partecipanti dovranno essere in grado di fare gioco di squadra e con gli indizi raccolti si andrà a “creare” il tesoro. Il livello di difficoltà dei quesiti è adeguato in base all’età.

Rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni, costi e prenotazioni: www.museidibra.it/museocraveri – Tel. 0172.412010 – craveri@comune.bra.cn.it

18 SETTEMBRE 2022 – dalle ore 14.30 alle 18

LETTURA ANIMATA IN MUSEO

Immersi nelle meravigliose sale del museo i bambini, dai 3 e 6 anni, verranno coinvolti nella lettura di una fiaba, che avrà come protagonisti gli animali esposti in museo. Ascolto e stupore, a cui seguirà un laboratorio manuale durante il quale i bambini realizzeranno un lavoretto a tema. Il materiale per il laboratorio è fornito dal museo.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni, costi e prenotazioni: www.museidibra.it/museocraveri – Tel. 0172.412010 – craveri@comune.bra.cn.it

Il calendario di Settimane della Scienza è in continuo aggiornamento, per conoscere tutti gli appuntamenti consultare il sito www.settimanedellascienza.it/

Le Settimane della Scienza sono ideate e organizzate dall’Associazione CentroScienza Onlus, sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT e con il patrocinio della Città di Torino e Città metropolitana di Torino. L’iniziativa rientra nell’ambito del Sistema Scienza Piemonte.