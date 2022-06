Prima Categoria – Novanta minuti da leoni! San Sebastiano ed Atletico Racconigi, chi sale?

Ultimo tango per il campionato di Prima Categoria con la lotta per la promozione ancora in ballo mentre per la retrocessione nulla è ancora da decidere.

Match point per il San Sebastiano che in caso di vittoria nel match interno contro il Valle Po festeggerebbe una storica promozione. I rossoblu dal canto loro non possono permettersi passi falsi per agguantare ufficialmente i play off: 90’ che valgono la stagione, tutti da gustare.

Spera in un passo falso della capolista l’Atletico Racconigi che attende tra le mura amiche il Marene, salvo e senza ulteriori ambizioni in classifica. In zona play off turni casalinghi per Sant’Albano Stura e Saviglianese che ospitano rispettivamente Murazzo e Margaritese. Obbligo di vittoria per i “Maghi” che in caso di sconfitta rischierebbero seriamente di rimanere fuori dagli scontri promozione.

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Piemonte cerca di chiudere con un sorriso la stagione il Tre Valli nel match interno contro il fanalino di coda Canale 2000 mentre le già retrocesse Sportroero e Stella Maris salutano la categoria affrontando sul proprio terreno di gioco Roretese ed Ama Brenta Ceva. Chiude il palinsesto la sfida tra Boves Mdg e Bisalta: due formazioni che avrebbero voluto raccogliere di più in questa stagione, terminata al centro della classifica.

Negli altri gironi a cuor leggero il Pro Polonghera, salvo al termine di una lunga cavalcata, nel match esterno sul campo del Pralormo mentre il Cortemilia si gioca tutto sul terreno di gioco del Tassarolo. I gialloverdi devono vincere e sperare in un ultimo turno che ha molti incastri possibili.