Tennis: oltre 200 giovani atleti al torneo del Tennis Club Sommariva Bosco

Si è svolto nei giorni scorsi un importante torneo giovanile organizzato dal Tennis Club Sommariva Bosco, valido per il circuito Piemonte.

In gara erano impegnate le categorie Under 10-12-14-16 maschile e femminile – direttore del torneo Daniele Demichelis, giudice arbitro Rossella Testa.

Gli iscritti erano più di 216, giunti da tutto il Piemonte e qualcuno dalla vicina Lombardia.

Ottimi i risultati per i ragazzi sommarivesi, allenati dal tecnico Demichelis insieme all’istruttore Federico Bogetti.

Matteo Molineris, Under 9, ha raggiunto la finale nella categoria under 10. Alessandro Chiaramello ha sfiorato la doppietta: 1° posto nel torneo under 16 e 2° posto nel torneo under 14.

Semifinale raggiunta, invece, per Luca Bonino nell’under 14 maschile, Lorenzo Perugia nell’under 16 maschile e Francesca Parboni nell’under 14 femminile.

c.s.