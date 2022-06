Volley Giovanile, Cuneo chiude all’ottavo posto le Finali nazionali Under 19

Termina, forse con qualche rammarico, all’ottavo posto l’esperienza del Cuneo Volley ai campionati nazionali Under 19 che si sono svolti in Abruzzo fino al 29 maggio. Dopo sei giorni di gara intensi ed emozionanti è stata la formazione pugliese della Matervolley Castellana a trionfare in finale sui Diavoli Rosa Brugherio (battuti dai cuneesi) per 3-0.

I ragazzi di coach Salomone hanno disputato una ottima prima parte di torneo, terminando il loro girone in prima posizione e qualificandosi per i quarti di finale. Come detto, Cuneo si era anche tolta la soddisfazione di sconfiggere i Diavoli Rosa, poi finalisti, e proponendosi come una della candidate principali per arrivare fino in fondo.

I quarti di finale hanno poi visto la sfida ad un’altra grande decaduta della pallavolo italiana, il Volley Treviso. I giovani biancoblu sono stati molto bravi a recuperare lo svantaggio di un set in ben due occasioni, ma certamente possono avere molti rimpianti per il tie-break: avanti 8-2 al tie-break, Cardona e compagni si sono fatti rimontare dai trevigiani, finendo poi per perdere 17-15.

Forse un po’ delusi dalla sconfitta, gli “Aquilotti” hanno poi ceduto nettamente alla Pallavolo Padova nelle semifinali 5°-8° posto. Inserita nella finale per il 7°-8° posto, Cuneo ha chiuso la sua avventura cedendo in una tiratissima sfida alla Lube Cucine Civitanova per 3-1, in una sfida a parziali tiratissimi come il 34-32 con cui i biancoblu si sono aggiudicati la sfida.

Tempo di riposo per i giovani biancoblu? Assolutamente no, in quanto questa sera, ad Alba, iniziano la finale scudetto di Serie C. Una serie al meglio delle tre gare deciderà chi potrà disputare la Serie B nella prossima stagione.