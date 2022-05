Hockey su Prato: Lorenzoni supera l’Argentia e allunga in vetta

Con la vittoria sulla squadra campione in carica della Argentia di Cernusco, le ragazze del Lorenzoni Bra consolidano la vetta e sopravanzano di sei punti l’Amsicora di Cagliari che è stata fermata a Roma dalle siciliane del Valverde.

Sei punti importanti di distacco, ma le sarde prima di ricevere sabato 4 giugno le ragazze Lorenzoni hanno ancora un recupero fuori casa il prossimo giovedì proprio con l’ Argentia in cerca di punti.

La squadra di Gualtiero Berrino è carica e lo ha dimostrato sul campo di Cernusco, dove si è imposta con un netto 4 a 1 dopo la prima parte della gara in cui il portiere Alina Fadieieva, da settimane segnalata quale estremo difensore del match, è stata chiamata in causa più di una volta dal forte attacco lombardo che intendeva rimontare la rete braidese di apertura ad opera della capitana Elena Carletti e il raddoppio di Rebecca Piccolo.

Ottimi il terzo e il quarto periodo in cui la doppietta di Lisa di Blasi, ha chiuso il discorso.

Da rimarcare il gran lavoro di interdizione di Lu Suaya, detta ” pulpo” per via dei lunghi tentacoli difensivi capaci di arrivare a tutto, ma anche di appoggiare il gran lavoro delle argentine July Di Menno e dell’ex leona Bianca Donati..

Soddisfatto il presidente Pino Calonico che ha seguito a distanza la gara e apprezzato l’ottima amalgama di un gruppo sempre più affiatato e che sarà, invece, presente a Cagliari per l’ultima gara.

Intanto a Bra, nel doppio impianto di prossima inaugurazione, si sono svolte le finali nazionali under 14. Ottima l’organizzazione della manifestazione coordinata da Teresa Pizzonia che ha visto, quali partecipanti, la Lazio di Roma, l’Argentia di Cernusco, il Riva del Garda, la Lorenzoni di Bra, le siciliane del Galatea, che si sono classificate in quest’ordine.

Finali combattutissime, ma sempre corrette con premiazione finale presieduta dal Sindaco Fogliato, dall’assessore Messa e da Gianfranco Vergnano referente Aido di cui la Lorenzoni è testimonial.

La classifica

HF Lorenzoni p.31

SG Amsicora* p. 25

Torino Universitaria p 24

HCC Butterfly p 23

Valverde Ct p.22

Ferrini Ca p.22

Argentia * p.21

HP Milano p.7

HF San Saba Roma p.6

c.s.