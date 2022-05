Volley giovanile, Cuneo ai quarti di finale dei campionati nazionali Under 19

Continua, anche se con il brivido, l’avventura di Cuneo Volley ai campionati nazionali di pallavolo Under 19 che si stanno disputando in Abruzzo. I ragazzi allenati dai coach Salomone e Vergnaghi hanno superato il loro girone e si sono qualificati ai quarti di finale, che si disputeranno alle 11 di questa mattina.

I giovani cuneesi non avevano un girone semplice. Il gruppo disputato ad Alba Adriatica era infatti composto da:

Lupi Santa Croce, campioni regionali della Toscana;

campioni regionali della Toscana; Elisa Volley Pomigliano, campioni regionali della Campania e vincitori del loro girone di qualificazione;

campioni regionali della Campania e vincitori del loro girone di qualificazione; Diavoli Rosa Brugherio, campioni regionali della Lombardia e probabilmente una delle formazioni favorite per la conquista del titolo nazionale.

La prima sfida contro Santa Croce sembrava dover stabilire la seconda forza del girone dietro a Brugherio. Cuneo vinceva i primi due set, ma poi subiva la rimonta dei toscani, che dominavano terzo e quarto set, per poi imporsi al tie-break. I lombardi avevano la meglio su Pomigliano, piuttosto nettamente, e si portavano in testa al girone.

Nel secondo turno, giocato ieri mattina, Brugherio maltrattava anche Santa Croce (parziali a 11, 12 e 12) mentre Cuneo regolava con un netto 3-0 Pomigliano, mantenendo vive le chance di qualificazione. Serviva però battere la formazione lombarda, che fino a quel momento sembrava inattaccabile.

Il terzo turno, giocato ieri pomeriggio, iniziava con Santa Croce vincente 3-0 su Pomigliano. I toscani mettevano quindi un’ipoteca sulla qualificazione. Cuneo, però, con una prestazione stupenda aveva ragione dei Diavoli Rosa, imponendosi a sorpresa per 3-1. Con questo risultato i giovani biancoblu si qualificavano ai quarti di finale, addirittura con il primo posto nel girone.

Per Cuneo è giunta la fase ad eliminazione diretta: alle 11 gli “aquilotti” affronteranno il Volley Treviso, secondo classificato nel gruppo F. In caso di vittoria, alle 18 sarà tempo di semifinali. Se invece sarà sconfitta alla stessa ora inizieranno le partite per i piazzamenti dal 5° all’8° posto.

La partita di questa mattina sarà visibile sul canale Youtube di Cuneo Volley.