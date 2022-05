Inaugurati a Savigliano i nuovi laboratori di FabLab Cuneo

Si è intitolata “Find Your Future” la tavola rotonda organizzata in occasione dell’inaugurazione dei nuovi laboratori di FabLab Cuneo a Savigliano, lo scorso 28 maggio. I nuovi spazi si trovano a Savigliano, in via Torre De Cavalli, 4/c, presso l’Ufficio zonale di Confartigianato Cuneo.

La mattinata ha anche visto il rinnovo del Consiglio del FabLab Cuneo. Eletto quale nuovo presidente Gabriele Druetta, che succede ad Alessandro Marcon, e che sarà affiancato nell’incarico dalla vicepresidente Katia Manassero.

Prima dell’inaugurazione, dopo i saluti del sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio, del presidente della zona di Savigliano Anna Maria Sepertino e del presidente provinciale Luca Crosetto, si è svolta una tavola rotonda dedicata a futuro, giovani e innovazione, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC e moderata dal direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri, nell’ambito della quale sono intervenuti Carlo Boccazzi Varotto, presidente Hackability e MakPi-Making Piemonte, e Marco Cassino, presidente FabLab Torino.

FabLab Cuneo, operante in seno a Confartigianato Cuneo è un’officina/laboratorio che offre competenze tecniche ed una serie di strumenti di lavoro in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un’ampia gamma di oggetti e lavorazioni.

FabLab Cuneo fa parte della rete ufficiale dei FabLab della prestigiosa università statunitense MIT di Boston e accompagna le imprese nei processi di innovazione, favorendo la loro digitalizzazione nei prodotti, nei processi e nell’organizzazione. Inoltre, organizza corsi, attività e workshop didattico/pratici rivolta a studenti e ragazzi.

Recentemente, sotto l’egida di Unioncamere Piemonte, FabLab Cuneo ha costituito insieme agli altri FabLab piemontesi “MakPi-Making Piemonte”, una rete di fablab, makerspace e centri di competenza profit e no profit per mettere al servizio di imprese e start up le alte competenze raggiunte in materia di innovazione, fabbricazione e design digitale.

1 of 5

c.s.