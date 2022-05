Padel Inclusivo: il G.S. Sordi Alba si gioca il titolo italiano a Grugliasco

Il Piemonte, Regione Europea dello Sport 2022 è sempre più capitale dello sport…inclusivo!

Il Palavillage di Grugliasco – uno dei campi indoor più grandi d’Italia – ospita sabato 28 e domenica 29 maggio le Finali Maschile e Femminile del Campionato Italiano FSSI – Federazione Sport Sordi Italia.

I migliori atleti, 32 uomini e 16 donne, si sfideranno in doppio sui campi del Palavillage per aggiudicarsi il titolo Italiano.

Per il Piemonte scenderanno in campo Franchi e Brandani, Di Marco e Di Michele della squadra maschile ASD Gruppo Sportivo Sordi Alba. A sfidarli i finalisti qualificati dopo i gironi del mese di aprile, in arrivo dalla Sicilia (ASD Fenice Sordi Palermo e ASD Vis Aquila Palermo), dal Lazio (ASD Deaf SPQR Roma e ASD Real Roma), dalla Lombardia (Associazione Sordi Monza e Brianza), dal Veneto (ASD ENS Venezia) e dall’Emilia-Romagna (Gruppo Sportivo Sordi Reggio Emilia e ASD Sordi Modena).

Per il titolo femminile si sfideranno 8 squadre: ASD Citanò Civitanova Marche, ASD Fenice Sordi Palermo, ASD Real Sordi Palermo, ASD Vis Aquila Palermo, ASD Real Roma, ASD ENS Venezia, ASD Deaf SPQR Roma e ASD Sordi Pesaro.

A premiare i campioni d’Italia domenica 29 alle ore 13 Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Daniele Sobrero, delegato allo sport del Comune di Alba e Serafino Timeo, Presidente Ente Nazionale Sordi Piemonte.

“Mi complimento per questa manifestazione – dichiara Daniele Sobrero, Delegato allo sport del Comune di Alba. È un momento particolare per lo sport albese perché sta portando risultati eccellenti in tutte le discipline, il padel è tra queste e i risultati della nostra squadra ci inorgogliscono”.