Volley B1/F: si “dividono le strade” tra la Libellula Nerostellata e Federica Braida

Ci sarà un cambio in regia per la Libellula Nerostellata. Il team braidese di B1, allenato da Marco Relato, sui propri canali social ha ufficializzato la partenza dell’alzatrice Federica Braida. Dopo una sola stagione insieme, si separano le strade con l’atleta classe 2000 e originaria di San Daniele del Friuli. Questo il saluto ufficiale della società rossonera: “Le vorremmo tenere tutte con noi ma non sempre è possibile. Anche questa Libellula ha preso il volo: Federica Braida. Grazie, hai affrontato in modo ottimale un ruolo non semplice in una squadra pressoché totalmente rinnovata ed hai avuto la capacità di dare sin da subito sicurezza nel tuo ruolo di regia. Ti seguiremo nel tuo volo futuro, con grande affetto e stima“.